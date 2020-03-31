"Бог шельму метит": изолированной Кудрявцевой крепко досталось от Разина

Продюсер группы "Ласковый май" высказался о страхе Леры Кудрявцевой относительно заражения коронавирусом. Он считает, что звезда сама виновата в своих переживаниях.

После посещения вечеринки с участием Льва Лещенко, у которого диагностировали COVID-19, телеведущая самоизолировалась дома. Маленькую дочь с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым она отправила за город.

Знаменитость всерьез боится за свое здоровье. Лера Кудрявцева сделала тест на коронавирус и ждет результатов. Андрей Разин, давно знакомый с ведущей, едко высказался о ее опасениях.

По его словам, если бы Лера Кудрявцева "не шастала где попало", а занималась семьей, то у нее не было бы такой паники. "Бог шельму метит", – написал Разин в своем инстаграм-аккаунте. Вместе с тем продюсер пожелал всем зараженным коронавирусом выздоровления.

Сам музыкант уехал из Москвы на Алтай. Там он наслаждается природой: гуляет по лесам, охотится и рыбачит.

Напомним, помимо Леры Кудрявцевой в зоне риска на вечеринке, посвященной дню рождения сестры композитора Игоря крутого Аллы, оказались Олег Газманов, Николай Басков и многие другие. Телеведущая отмечала, что не поддается панике, но и недооценивать опасность нельзя.

