"Бог шельму метит": изолированной Кудрявцевой крепко досталось от Разина

После посещения вечеринки с участием Льва Лещенко, у которого диагностировали COVID-19, телеведущая самоизолировалась дома. Маленькую дочь с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым она отправила за город.
Знаменитость всерьез боится за свое здоровье. Лера Кудрявцева сделала тест на коронавирус и ждет результатов. Андрей Разин, давно знакомый с ведущей, едко высказался о ее опасениях.
По его словам, если бы Лера Кудрявцева "не шастала где попало", а занималась семьей, то у нее не было бы такой паники. "Бог шельму метит", – написал Разин в своем инстаграм-аккаунте. Вместе с тем продюсер пожелал всем зараженным коронавирусом выздоровления.
Сам музыкант уехал из Москвы на Алтай. Там он наслаждается природой: гуляет по лесам, охотится и рыбачит.
Напомним, помимо Леры Кудрявцевой в зоне риска на вечеринке, посвященной дню рождения сестры композитора Игоря крутого Аллы, оказались Олег Газманов, Николай Басков и многие другие. Телеведущая отмечала, что не поддается панике, но и недооценивать опасность нельзя.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?