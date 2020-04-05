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Неблагодарная: народ в шоке от роскошной жизни дочери Успенской в Америке

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Плаксина сейчас живет в Америке в квартире, которая принадлежит ее семье. Девушка после ссоры со звездной мамой заявила, что исцеляется через занятия творчеством. 
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С осени прошлого года народ с интересом наблюдает за развитием скандала в семье Любови Успенской. С переменным успехом то она, то ее единственная дочь обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Женщины гастролировали по ТВ-шоу в надежде доказать свою правоту. Звезда шансона заверяла зрителей, что ее 30-летней девочке нужна помощь. Вторая же обвиняла мать в тотальной слежке и признавалась, что больше не любит родительницу. 

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Весной страсти поутихли. Татьяна Плаксина сбежала в Америку к отцу и заявила, что наконец-то начала жить. Любовь Успенская осталась в России восстанавливаться после неудачного падения и нервного срыва. 

И вот журналисты НТВ решили выяснить, как дочь знаменитой артистки проводит время в Лос-Анджелесе. Оказалось, квартира девушки находится в элитном районе города: на территории жилого комплекса есть бассейн, а до океана – всего полчаса прогулочным шагом. Дом обслуживает клининговая компания, а на балконе резиденты выращивают экзотические растения.

Впрочем, оказалось, что последнее время соседей беспокоит поведение Татьяны Плаксиной. Дочь звезды шансона нарушает размеренную жизнь людей странными выходками. Например, она входит на территорию комплекса не через главные ворота, а перелезает через забор в неположенном месте. Также девушку часто видят у магазина, где продают запрещенные в России вещества. Это странно, ведь дочь Успенской уверяла, что больше не употребляет наркотики. 

Также Плаксина наплевательски относится к отцу, который пытается ей помочь. Недавно девушка выходила в прямой эфир в своем инстарам-аккаунте и случайно показала, что к ней пришел папа и привел домработницу. Впрочем, это необходимая мера, ведь в квартире Татьяны царит бардак – повсюду разбросаны одежда и белье, здесь же навалены рисунки и прочие вещи. 

Как рассказывала девушка, она пишет картины, поет и занимается танцами, однако люди в Сети возмущаются, не понимая, на что живет Плаксина, у которой нет официальной работы. Народ считает, что девушка не имеет права ссориться с матерью, которая, скорее всего, и сейчас продолжает ее содержать.

"Так иди не в апартаменты, а в съемное жилье и крутись, как можешь", – негодуют люди.

Автор: 5 апреля 2020, 15:08

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

саваоф ф
Ответить
норкомания зло
бывших норкоманов не бывает
баба эта, дочь, неадекватная совсем, по ней дурка плачет
Гость
Ответить
Определенно эту перезревшую тетку с её позывами к "творчеству" необходимо изолировать и навсегда.
1

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