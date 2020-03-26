"Мы порвали": Успенская поставила точку в отношениях с дочкой

На протяжении многих недель поклонники следят за развитием отношений Любови Успенской и ее единственной дочери Татьяны Плаксиной. 30-летняя Таня оставила мать, отправившись в Америку, и теперь певица утверждает, что они потеряли связь друг с другом.

Проблемы в семье Любови Успенской начались полтора года назад. Тогда при загадочных обстоятельствах Татьяна Плаксина, будучи в Коста-Рике, сломала челюсть и лишилась нескольких зубов. Как рассказала сама Таня, она неудачно упала с велосипеда. В Сети ходят слухи, будто Плаксину могли избить.

После этого певица обнародовала видео, на котором запечатлен процесс стрижки девушки. Артистка собственноручно обрила наследницу под странные звуки, издаваемые Татьяной. Тогда ролик получил неоднозначные отзывы. Многие фанаты сочли, что Плаксина не только выбила зубы, но и серьезно ударилась головой. Другие же и вовсе заподозрили, что у Тани проблемы с запрещенными препаратами.

Затем Плаксина сменила несколько стран, где, по словам Успенской, лечилась. А в начале этого года Татьяна внезапно появилась на одном из центральных каналов и дала большое интервью, в котором рассказала, будто много лет терпела моральное и физическое насилие со стороны матери. Артистка выступила с опровержением. Она высказала уверенность, что ее дочь попросту "накрутили", поскольку из-за потери зубов психика Татьяны оставляет желать лучшего. Разразился скандал.

Далее последовала череда программ на "первой" и "второй" кнопках, взаимные обличения и обвинения, а затем Татьяна собрала вещи и уехала от матери в Америку. С тех пор Успенская и Плаксина не общаются. "Таня может делать абсолютно все, что хочет. Она свободная птица, у нее свободный полет", – заявила в свежем интервью певица.

Говорят, Успенская даже прекратила финансирование наследницы. Заявление Тани о желании сменить имя Любовь восприняла с ледяным спокойствием: "Пусть выбирает любое имя, лишь бы она была счастлива".

Довольно часто Татьяна Плаксина у себя в "Инстаграм" устраивает прямые эфиры, публикует фото и видео, которые поклонников, судя по комментариям, откровенно тревожат. Однако сама Любовь Успенская не в курсе. "Я не слежу за тем, что она делает. В ее прямые эфиры в социальных сетях тоже не захожу. Мы порвали с ней все отношения", – цитирует артистку "Собеседник".