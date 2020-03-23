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Шоу-бизнес

Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
С Любовью Успенской случилось несчастье. Популярная певица, попавшая в жуткий скандал из-за дочери, пострадала.
прочитано 717 раз

Любовь Успенская на ножах со своей единственной наследницей, 30-летней Татьяной Плаксиной. Жуткий скандал разгорелся после того, как молодая женщина дала интервью на одном из центральных каналов, в котором обвинила мать в многолетнем насилии, моральном и физическом. Якобы последней каплей стало то, что Любовь Успенская душила ее.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Затем последовала череда различных шоу, в которых принимали участие обе женщины, вместе и врозь. Певица оправдалась тем, что якобы у Тани начались серьезные проблемы после того, как она сломала челюсть и лишилась нескольких зубов два года назад. Артистка прямым текстом сказала, что Плаксина пристрастилась к наркотикам, рассказала, что в Перу та попробовала напиток аяваска, который, кстати, запрещен во многих странах мира.

Сейчас Татьяна живет в Америке с отцом, откуда периодически публикует весьма странные фото и видео на своей официальной страничке в "Инстаграм". Попутно она снялась аж в двух программах для Первого канала, где выдала новую порцию откровений, на которые Любовь Успенская устало отреагировала, дав понять, что таким образом дочь просто зарабатывает на жизнь.

По всей видимости, скандал с наследницей больно ударил по певице. Организм не выдержал. Любовь Успенская разбилась. "Все события, которые происходили в последнее время, конечно же, подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла еще какое-то время прийти в себя (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала певица.

Она обнародовала видео, на котором запечатлела момент приготовления вафель. Интересно, что лицо исполнительница предпочла не показывать. Артистка не теряет оптимизма. Любовь объявила, что ей значительно лучше, она полна сил и готова к новым свершениям. "Я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек. Друзья, запомните! Ничто нас не сломает! Сегодня я полна сил, полна энергии, мне хочется жить и творить", – сообщила артистка.

На очереди у нее работа. "В ближайшее время меня ожидают съемки новых клипов, записи новых песен, съемки новых, интересных шоу и еще много чего интересного!" – пообещала Любовь Успенская.

Автор: 23 марта 2020, 16:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

мия
Ответить
ДОЧЬ ПИАРИТСЯ ОПЯТЬ ЗА СЧЕТ МАТЕРИ! НЕ ВЕРЮ ПЛАКСИНОЙ! ЖАЛКО МАТЬ!
1

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