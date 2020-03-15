"Лучше бы дочкой занялась": опухшая от уколов Успенская взбесила народ

На свежем снимке, опубликованном в "Инстаграм", Успенская предстала с преобразившимся лицом. Однако пользователи Сети посчитали, что певица выглядит опухшей.
Комментаторы набросились на знаменитость с обвинениями в злоупотреблении уколов красоты. Кроме того, вид Успенской стал поводом для критики ее взаимоотношений с дочерью. "Лучше бы дочкой занялась... Только посмотрите, что она вытворяет и в каком она состоянии.... Ее спасать нужно, ведь она у вас одна... Неужели не жалко?", – обратилась к звезде подписчица.
Стоит отметить, что многие поклонники встали на защиту кумира. "Сколько зла. А что вы делаете на ее странице? Завидуйте молча, начните с себя и до Успенской не доберетесь!", – посоветовала злопыхателям поклонница певицы.
Ранее Любовь Успенская сделала резонансное заявление о дочери. По словам, артистки, с Татьяной Плаксиной связались неизвестные, которые предлагали деньги за то, чтобы она распространяла провокационные и ложные данные о матери. Плаксина делать это отказалась.
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