"Слишком много знают": дочь Успенской рассказала об исчезновении детей на Рублевке

Долгое время в Сети обсуждали выходку дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Девушка в эфире шоу на НТВ обвинила мать в агрессивном поведении и оказании на нее психологического давления.

Недавно исполнительница городских романсов и русского шансона опубликовала видео в своем "Инстаграм"-аккаунте, на котором запечатлена ее наследница. Татьяна публично признается в том, что совершила ошибку. По ее словам, на программу "Звезды сошлись" она пошла от отчаяния. Ей стыдно перед родительницей, ведь она никогда не хотела навредить ей.

Вскоре после выхода в свет этой записи случившееся прокомментировала сама Плаксина. Дочь Успенской заявила, что выложенный ее матерью ролик был сделан под психологическим давлением. Она утверждает, что за опровержение своих слов ей были обещаны свобода и билет в Америку. Тем временем, на НТВ девушка пошла, чтобы придать огласке происходящее.

"Я опасалась за свою жизнь. Никто не мог мне помочь. Слишком много людей бесследно пропадает и я об этом знаю", – заявила Плаксина.

Татьяна привела в пример детей, которые в один момент становятся просто-напросто неугодны своим родителям. Также подобное случается с женами, которые "слишком много знают". По словам девушки, на Рублевке подобное случается постоянно. "Закроют тебя в поселке, и никогда больше о тебе не услышат. А людям будут говорить, что вы на отдыхе в жаркой стране", – высказалась наследница Любови.