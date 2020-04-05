"Это на пользу расследованию": Еремеев провоцирует скандалы на шоу "На самом деле"

Артист заверил, что не унимает разгоряченных героев. В некотором роде он даже старается провоцировать ссору своим бездействием. Однако делает это не для того, чтобы произошел мордобой или драка. Мужчина уверен: конфликт в эфире необходим для изучения спорного вопроса.
"Если человек из-за своей несдержанности, конфликтности выдает себя – это на пользу расследованию", – заверил Тимур Еремеев. Однако ведущий все же контролирует ситуацию и не допускает крайностей. Шоумен заявил, что старается вмешаться в конфликт до того, как выйдет охрана.
Также артист рассказал, как стал ведущим популярного шоу на Первом канале. Он отметил, что все произошло очень быстро. "Звонок, пробы, полноценный выпуск мы отсняли вместе со зрителем, через некоторое время мне позвонили, сказали, что вот, работаем", – вспоминает Тимур Еремеев.
Телеведущий решил предвосхитить вопросы и прокомментировал свои отношения с бывшим хозяином эфира шоу "На самом деле". "Я вообще не в курсе ситуации с Дмитрием Шепелевым – вообще не в курсе. Более того, я даже не интересовался", – отметил шоумен в интервью изданию "Семь дней".
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