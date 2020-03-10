"Боль от потери": Еремеев высказался о внезапном уходе Шепелева

Тимур Еремеев все сильнее пускает корни на Первом канале. Вначале его хорошо раскрутили на нескольких ток-шоу, выдав за внебрачного сына актера Спартака Мишулина. Потом он стал ведущим программы "Семейные тайны". И вот – новый поворот.

Отныне Тимур Еремеев будет вести ток-шоу "На самом деле", сменив внезапно ушедшего Дмитрия Шепелева. "Меня интересуют в первую очередь люди, которые пришли на программу, – говорит Тимур. – Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать. Как бы мы ни относились к герою и его поступкам, в любом случае наш полиграфолог Роман Устюжанин узнает правду и выяснит, как все происходило на самом деле".

"Как ведущий Тимур имеет собственное справедливое "я" – он эмоционально сопричастен героям и залу. В оценке людей и их поведения важна сердечная оценка. У Тимура это есть", – уверен Роман Устюжанин.

Эксперт-профайлер Сабина Пантус рассказала "Дни.ру": "Мы записали несколько программ с Тимуром, и я могу сказать, что мы сработаемся. У Тимура есть хорошее качество – он чувствует партнера. Ему удается быть справедливым. У него есть умение слышать другого и понимание, когда нужно передать пас".

"На самом деле" – ток-шоу, где происходит очная ставка между людьми, которые когда-то были близки. Ложь надломила эти отношения, но не смогла разорвать их до конца. Эксперты в студии пытаются выяснить, что же случилось на самом деле. Героями в студии были Прохор Шаляпин, Виталина Цымбалюк-Романовская, Степан Меньшиков, Дана Борисова и другие звезды.