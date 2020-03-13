"Полный отстой": сменившему Шепелева Еремееву дали под дых

Новость о том, что Тимур Еремеев стал новым ведущим шоу "На самом деле" Первого канала, вызвала у многих недоумение. Ведь еще недавно он сам был героем этой программы.
Россияне в шоке от такого решения руководства канала. По мнению многих, Дмитрий Шепелев справлялся с ролью ведущего передачи гораздо лучше. У актера высокий антирейтинг.
"Дни.ру" поинтересовались у читателей, кто им больше по душе. Примечательно, что телезрители ругали не только ведущих (досталось и Дмитрию Шепелеву – прим. ред.), но и шоу "На самом деле" в целом. "Передача – полный отстой", – заявил один из пользователей Сети о шоу "На самом деле".
"На самом деле" – ток-шоу, где происходит очная ставка между ранее близкими людьми. Но в их отношения закралась ложь. Эксперты в студии пытаются выяснить, что же случилось на самом деле. Героями в студии в разное время были многие российские знаменитости. Среди них – Дана Борисова, Прохор Шаляпин, Виталина Цымбалюк-Романовская и многие другие звезды.
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