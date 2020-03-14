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Шоу-бизнес

"Подражать не собираюсь": преемник Шепелева рассказал о будущем шоу "На самом деле"

Тимур Еремеев. Фото: instagram.com / timureremeev
Тимур Еремеев недавно занял кресло ведущего популярной программы на Первом канале. Его кандидатура вызвала неоднозначную реакцию у народа. 
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Однако мужчина считает, что справится с новым для себя форматом. Также у него есть свое мнение насчет того, как должно развиваться шоу. Он отметил, что не задумываясь согласился участвовать в проекте, так как ему нравится выяснять правду и разбираться в непростых темах.

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Тимур Еремеев заверил, что собирается отталкиваться от личного видения ситуации. "На самом деле" слишком полюбился зрителям, поэтому кардинальных изменений он не планирует. Также шоумен ответил на обвинения поклонников программы, которые посчитали, что новый ведущий подражает Дмитрию Шепелеву. Как оказалось, мужчина ранее не видел ни одного выпуска программы целиком и не мог перенять "фишек" общения вдовца Жанны Фриске. "Поэтому ни подражать, ни заимствовать чью-то манеру не собираюсь", – приводит слова Еремеева издание Star Hit.

Тимур отметил, что ему особенно нравится проект, так как он действительно помогает людям найти правду. Гласность – гарантия безопасности, уверен шоумен. Кстати, мужчина и сам прибегал к помощи ТВ-программ, чтобы найти поддержку в деликатном вопросе. Несколько лет назад в отправился на "Пусть говорят", чтобы заявить всему миру, что он – внебрачный сын известного актера Спартака Мишулина. 

Автор: 14 марта 2020, 13:06

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