Не было предательства? Федосееву-Шукшину уличили в обмане

Скандал вокруг Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова не утихает. Актриса пожаловалась, что муж за ее спиной переписал подаренную ему квартиру на постороннего человека. Теперь она желает получить жилье обратно. Звезда якобы не знала, что участвует в сделке. Однако появилось видео, сделанное при подписании договора, которое идет вразрез со словами артистки.

Лидия Федосеева-Шукшина в интервью призналась, что из-за слабого здоровья уже составила завещание. Она отписала мужу, скандально известному продюсеру Бари Алибасову авторские права на интеллектуальную собственность ее покойного супруга, режиссера Василия Шукшина, а также небольшую квартиру в Новой Москве. Это было еще в 2019 году.

Недавно актриса узнала, что продюсер за ее спиной переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря, чтобы не платить налоги. Для нее эта новость стала ударом. Она восприняла действия мужа как предательство. Разгорелся скандал.

Впоследствии артистка рассказала, что действительно была с Бари Алибасовым у адвоката Сергея Жорина и подписала бумагу, однако была уверена, что речь шла о "каких-то книгах". При этом она уточнила, что видела только последнюю страницу документа.

Звезда подчеркнула: не прочитала бумаги, поверив мужу. Однако в распоряжении журналистов появилось видео, которое опровергает слова Федосеевой-Шукшиной.

Ролик показал StarHit. В нем видно, как Федосеева-Шукшина и Алибасов сидят за столом. В руке у артистки ручка. "С разрешения Лидии Николаевны я записываю видео, как Лидия Николаевна только что подписала договор дарения квартиры Бари Каримовичу Алибасову. Лидия Николаевна, Вы добровольно это сделали? Вы понимаете значение этого всего? Добровольно, без принуждения?" – обращается к ней адвокат Сергей Жорин. Та утвердительно кивает головой.

"Да, да, подписано добровольно... Тем более я жива и в адеквате", – отвечает Федосеева-Шукшина. Жорин уточняет: видео сделано на случай, если кто-то из многочисленных родственников поставит под сомнение подпись актрисы. "О-о-о, многочисленные родственники не дадут Вам покоя", – ехидно заверяет та.

В ролике видно, что артистка подставила подпись на обратной стороне листа, где отмечено, что это договор дарения квартиры. "Лидия Николаевна говорит, что ей выдали только последнюю страницу документа и ничего не объяснили, но нюанс в том, что весь документ – это один лист. Кроме того, Шукшина прочитала договор", – сообщил Жорин репортерам, опровергнув заявление знаменитости.

Судя по словам Федосеевой-Шукшиной о родственниках, переоформив квартиру на Алибасова, она хотела спасти недвижимость. "Ольга (младшая дочь актрисы. – Прим. ред.) уже намекала Алибасову, что, если тот не откажется от прав на произведения Шукшина, опубликует на него компромат", – рассказал Жорин.

Остается только догадываться, зачем Федосеева-Шукшина поставила под удар свою репутацию. Люди и так встали бы на ее сторону, узнав, что Алибасов переписал подаренную квартиру на постороннего человека.