Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Четверг
30 апреля
Лента новостей
17:41
"Как пошел ор!": Степаненко откровенно рассказала о разделе имущества
17:39
Более 330 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом
17:19
Мощный ураган в Красноярске напугал местных жителей (видео)
17:13
Вместо стакана водки: затейник Солнцев заставляет старушку-жену задирать ноги по утрам
17:07
"Вытащил меня из кровати": аппетит Пригожина лишил певицу Валерию сна
17:05
Не смогла говорить: Елену Малышеву сразила страшная болезнь
17:04
Макияж фломастерами: дочь Пелагеи очаровала россиян
16:43
В Подмосковье мужчина осквернил могилу бывшей возлюбленной
16:37
Как продлить пропуск на время карантина в Москве самостоятельно – инструкция
16:35
"Вся переделанная": Мамаева ошарашила народ внешним видом
16:28
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
16:15
Песков сделал заявление о выплатах россиянам в условиях пандемии
16:07
"Из-под палки": Аршавин неожиданно заговорил о сыне Рудковской и Плющенко
16:05
Все покрылось мхом: молодой любовник перестал удовлетворять ненасытную Бабкину
15:59
После развода бывший муж пытается посадить Лолиту Милявскую в тюрьму
15:50
Счастливая Муцениеце показала семейное воссоединение
15:39
В Петербурге женщина попала под колеса автобуса
15:34
"Свинота": невеста Тимати отъелась на карантине (фото)
15:32
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
15:13
"Невзрослость": Милявская прошлась по Тодоренко и Топалову
15:10
Названы самые популярные фильмы у россиян во время карантина
15:06
Газманов посвятил песню российским врачам (видео)
15:05
Новая беда: заявление Любови Успенской в связи с коронавирусом
14:50
"Хорошо, что не Волочкова": перенесший инсульт Дибров ужаснул зрителей "Модного приговора"
14:48
"Даже не может ходить": врачи в шоке от данных о выписке Бабкиной
14:45
"Двуличная хабалка!": Джигарханян высказался о подлости Цымбалюк-Романовской
14:44
Скончался прославленный российский ученый
14:38
При пожаре на нефтескважине в Коми пострадал человек
14:26
Обнародован список смертельно опасных болезней при коронавирусе
14:12
Словно помоями облили: известный блогер жалеет об участии в шоу оскандалившейся Тодоренко
14:03
"Презервативы "Пупырка": оставшийся без гроша Киркоров пошел на крайние меры
14:03
Известие о смерти выбило Разина из колеи
13:59
Сорвавшаяся Хакамада каталась по полу из-за жуткой новости
13:46
"Расслабься, папаша!": Шепелев довел до ручки малолетнего сына Фриске
13:45
У отсидевших Кокорина и Мамаева снова возникли проблемы
13:28
"Я ненавижу вас": Топалов закатил истерику из-за оплеванной жены
13:21
"Мозг пытается с этим справиться": Бурунов рассказал Воле и Харламову о застое
13:14
На Украине голая женщина разгуливала по улице с отрезанной головой дочери
13:14
Ученые назвали эффективный способ победить коронавирус
13:09
Нагиев с пышной шевелюрой насмешил народ
12:58
В Москве пассажиров метро могут обязать носить маски из-за коронавируса
12:54
Отказалась от всех требований: Лолита Милявская развелась с пятым мужем
12:41
"Женечка выросла": звезда сериала "Сваты" неожиданно оголилась
12:41
Отсутствовал дома несколько лет: потерявшего память деда Подольской обнаружили случайно
12:34
"Он был богачом": звезда сериала "Интерны" вспомнила предательство любимой супруги
12:34
Сраженную пневмонией Бабкину решили отправить домой из больницы
12:30
Певице Эдите Пьехе стало хуже
12:22
Россиянка ударила соотечественницу ножом в центре Нью-Йорка
12:19
Данные врача Проценко о смертности от коронавируса вызвали вопросы
12:15
Возмущенные японцы хотят вышвырнуть Медведеву из страны
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"А мы работаем за 30 тысяч": взбешенные россияне облили грязью владеющую роскошным дворцом Малышеву
Вот это поворот! Пугачеву и Галкина гонят в шею из их шикарного замка
"Прошлась по мне": забитый Тарасов отказался общаться с Собчак из-за Бузовой
После развода бывший муж пытается посадить Лолиту Милявскую в тюрьму
Сказала нет сексуальному белью: Миддлтон променяла кружева на утягивающие панталоны
Пять проектов: как будут развиваться атомные технологии в России
Шоу-бизнес

Не смогла говорить: Елену Малышеву сразила страшная болезнь

Елена Малышева. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Малышева заболела. Ведущая программ "Жить здорово!" и "Здоровье" на Первом канале буквально задохнулась от кашля.
прочитано 484 раза

Елена Малышева не только успевает записывать программы на телевидении, но и общается в социальных сетях. Телеведущая устроила прямой эфир с поклонниками и рассказала, что недавно переболела страшным вирусом. Теледоктор пожаловалась на сильнейший кашель.

ПО ТЕМЕ

"Становится похожим на Малышеву!": Садальский прошелся по доктору Мясникову

"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына

 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

"Один раз в три недели мы докладываем заместителю генерального директора канала темы будущих передач. Я не могла говорить: был такой сильный кашель! В какой-то момент я была вынуждена даже остановиться, чтобы откашляться", – рассказала Елена Малышева. При этом она подчеркнула, что это был не коронавирус.

Зато ее сын, который тоже по профессии врач, работает в реанимации для коронавирусных больных и каждый день контактирует с зараженными людьми. Елена Малышева призналась, что очень переживает за наследника. Однако не позволяет эмоциям захлестнуть себя.

"Я все время думаю, какой должна быть защита. Я разговариваю с ним каждый день, потому что очень боюсь. У врачей возникает усталость от того, что они надевают маски, респираторы... Это все так осточертевает, надоедает! Поэтому я сейчас свою задачу вижу в том, чтобы каждый день ему напоминать, чтобы он не снижал градус защиты", – рассказала Елена Малышева у себя в "Инстаграм".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Не обошлось и без критики в адрес телеведущей. Кто-то пожаловался, что она не отвечает на вопросы по существу, а "льет много воды". Елена Малышева обиделась: "Я могу вообще не отвечать. Но каждый день трачу на такие беседы время. Жаль, что вам не хватает культуры и воспитания это понять. Ненавижу грубиянов и хамов!".

Градус возмущения общественности возрос, когда появилась информация о том, что Елена Малышева купила шикарный особняк за 430 миллионов рублей на берегу реки Гудзон неподалеку от Нью-Йорка. Разоблачители утверждают, что он был куплен еще в 2016 году.

Автор: 30 апреля 2020, 17:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир
Путин жестко отчитал губернаторов за колдобины
В Сети появился убойный компромат на Порошенко
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Шоу-бизнес

"Как пошел ор!": Степаненко откровенно рассказала о разделе имущества
Вместо стакана водки: затейник Солнцев заставляет старушку-жену задирать ноги по утрам
"Вытащил меня из кровати": аппетит Пригожина лишил певицу Валерию сна
Не смогла говорить: Елену Малышеву сразила страшная болезнь

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"А мы работаем за 30 тысяч": взбешенные россияне облили грязью владеющую роскошным дворцом Малышеву

В Сети разгорелся жуткий скандал
Шоу-бизнес

Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об опасности

Герцоги Сассекские не смогут жить спокойно

Коронавирус

Песков высказался об ослаблении карантина в России

Как будет проходить отмена режима самоизоляции
Шоу-бизнес

Сраженную пневмонией Бабкину решили отправить домой из больницы

Подробностями поделился представитель артистки

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп на 30 апреля 2020 года
Гороскоп на 29 апреля 2020 года
Гороскоп на май 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+