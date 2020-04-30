Не смогла говорить: Елену Малышеву сразила страшная болезнь

Елена Малышева заболела. Ведущая программ "Жить здорово!" и "Здоровье" на Первом канале буквально задохнулась от кашля.

Елена Малышева не только успевает записывать программы на телевидении, но и общается в социальных сетях. Телеведущая устроила прямой эфир с поклонниками и рассказала, что недавно переболела страшным вирусом. Теледоктор пожаловалась на сильнейший кашель.

"Один раз в три недели мы докладываем заместителю генерального директора канала темы будущих передач. Я не могла говорить: был такой сильный кашель! В какой-то момент я была вынуждена даже остановиться, чтобы откашляться", – рассказала Елена Малышева. При этом она подчеркнула, что это был не коронавирус.

Зато ее сын, который тоже по профессии врач, работает в реанимации для коронавирусных больных и каждый день контактирует с зараженными людьми. Елена Малышева призналась, что очень переживает за наследника. Однако не позволяет эмоциям захлестнуть себя.

"Я все время думаю, какой должна быть защита. Я разговариваю с ним каждый день, потому что очень боюсь. У врачей возникает усталость от того, что они надевают маски, респираторы... Это все так осточертевает, надоедает! Поэтому я сейчас свою задачу вижу в том, чтобы каждый день ему напоминать, чтобы он не снижал градус защиты", – рассказала Елена Малышева у себя в "Инстаграм".

Не обошлось и без критики в адрес телеведущей. Кто-то пожаловался, что она не отвечает на вопросы по существу, а "льет много воды". Елена Малышева обиделась: "Я могу вообще не отвечать. Но каждый день трачу на такие беседы время. Жаль, что вам не хватает культуры и воспитания это понять. Ненавижу грубиянов и хамов!".

Градус возмущения общественности возрос, когда появилась информация о том, что Елена Малышева купила шикарный особняк за 430 миллионов рублей на берегу реки Гудзон неподалеку от Нью-Йорка. Разоблачители утверждают, что он был куплен еще в 2016 году.