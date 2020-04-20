"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына

Лариса Гузеева принимает поздравления. Популярная актриса сообщила о рождении сына и показала фото.

Лариса Гузеева в минувшие выходные отметила сразу два праздника. В воскресенье, 19 апреля, артистка, как и прочие православные христиане, встретила Пасху – главный церковный праздник. А еще в этот же день ведущая брачного шоу "давай поженимся" на Первом канале справляет день рождения сына Георгия.

Он появился на свет, когда Лариса Гузеева состояла в браке с Кахой Толордавой. Они познакомились на съемках фильма "Избранник", которые проходили в Тбилиси. Отношения актрисы и ее коллеги так стремительно развивались, что вскоре Лариса узнала, что беременна. Однако это не помешало ей досниматься в фильме, даже когда беременность было невозможно скрыть. За несколько дней до рождения Георгия влюбленные оформили отношения, однако брак долго не продлился.

Интересно, что даже несмотря на развод, Лариса Гузеева осталась в хороших отношениях с бывшим мужем. Она опубликовала старую фотографию, на которой запечатлена держащей на руках маленького сына.

"У меня сегодня СЫН родился! Слава Богу за все! Мой прекрасный, самый лучший на Свете СЫН, мечтай, летай, твори, люби, будь здоров, весел, счастлив и удачлив! Я рядом", – написала счастливая Лариса Гузеева под опубликованным фото.

Многочисленные подписчики, в том числе и коллеги по отечественному шоу-бизнесу, немедленно рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях как имениннику, так и его матери. "Поздравляю дорогая!!! Как быстро пронеслось время!!! С двойным вас праздником (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала актриса Алика Смехова.

Не осталась в стороне и теледоктор Елена Малышева. "Поздравляю!!! Лапочка!!! Здоровья и счастья вам всем!!!" – пожелала ведущая программ о здоровье. "Дай Бог ему здоровья!!! Он настоящий мужчина, твоя сильная и самая надежная крепость!!!" – высказалась актриса Татьяна Арнтгольц, обращаясь к Ларисе Гузеевой в "Инстаграм".

Напомним, что у артистки двое детей. Помимо Георгия, Лариса воспитала дочь Ольгу от третьего мужа Игоря Бухарова. Девушка живет с матерью и отличается взрывным характером.