"Становится похожим на Малышеву!": Садальский прошелся по доктору Мясникову

На прошлой неделе стало известно, что Александр Мясников занял пост руководителя информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. Специалист сообщает гражданам последние новости о COVID-19 и делится способами лечения болезни.
В компетентности медика усомнился актер театра и кино Станислав Садальский. На своей странице в соцсети "Инстаграм" он прошелся по доктору. "Мясников все больше становится похожим на Елену Малышеву! Заладили: "Доктор Мясников, доктор Мясников!" – написал артист.
Садальский отметил, что знает много выдающихся врачей, которые не участвуют в телевизионных шоу. Вся их жизнь связана с научной работой и операциями. "Мясников же носится по телеканалам, бубнит про глубоко пожилой возраст и дает неправильные предсказания о пике пандемии", – заявил актер.
Многие пользователи согласились со Станиславом Садальским. Они признались, что были разочарованы работой доктора. "Балабол обыкновенный, зарабатывающий деньги и самоутверждающийся", "Этот человек из хорошего врача превращается в нехорошего", "Противно смотреть на Малышеву и Мясникова", – выразили мнение подписчики.
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