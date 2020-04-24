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"Становится похожим на Малышеву!": Садальский прошелся по доктору Мясникову

Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Станислав Садальский известен своими едкими высказываниями в адрес публичных персон. Новой жертвой артиста стал доктор Александр Мясников.
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На прошлой неделе стало известно, что Александр Мясников занял пост руководителя информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. Специалист сообщает гражданам последние новости о COVID-19 и делится способами лечения болезни.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

В компетентности медика усомнился актер театра и кино Станислав Садальский. На своей странице в соцсети "Инстаграм" он прошелся по доктору. "Мясников все больше становится похожим на Елену Малышеву! Заладили: "Доктор Мясников, доктор Мясников!" – написал артист.

Садальский отметил, что знает много выдающихся врачей, которые не участвуют в телевизионных шоу. Вся их жизнь связана с научной работой и операциями. "Мясников же носится по телеканалам, бубнит про глубоко пожилой возраст и дает неправильные предсказания о пике пандемии", – заявил актер.

Многие пользователи согласились со Станиславом Садальским. Они признались, что были разочарованы работой доктора. "Балабол обыкновенный, зарабатывающий деньги и самоутверждающийся", "Этот человек из хорошего врача превращается в нехорошего", "Противно смотреть на Малышеву и Мясникова", – выразили мнение подписчики.

Автор: 24 апреля 2020, 09:05

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