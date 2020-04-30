"Из-под палки": Аршавин неожиданно заговорил о сыне Рудковской и Плющенко

Последнее время Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали участвовать в различных челленджах, чтобы скрасить время на карантине. Знаменитости снимают, на их взгляд, забавные видео, которые в итоге часто подвергаются критике со стороны пользователей Сети. Недавно Рудковская решила повторить со своим мужем знаменитую сцену из "Титаника". Помог им в этом семилетний сын Саша. Он направил на них включенный фен, чтобы у родителей развевались волосы.
Это не единственный случай, когда Гном Гномыч (именно так прозвала своего наследника Яна) принимает участие в видеороликах родителей. Можно заметить, что на многих кадрах мальчик выглядит серьезным и, кажется, не всегда понимает, что творят мама и папа.
Футболист Андрей Аршавин во время недавнего прямого эфира в "Инстаграм" также высказался по поводу "творчества" семейства Плющенко. Спортсмену показалось, что маленький Саша не хочет делать всякие странности для домашних съемок. "У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки", – заметил Аршавин.
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