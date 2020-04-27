"Чемпионство по косякам": Барановская отложила судебное разбирательство с Аршавиным

Аршавин хочет меньше тратиться на содержание детей. Барановская с этим не согласна.

В Савеловском суде Москвы рассматривается дело об уменьшении алиментов со стороны Андрея Аршавина. Футболист хочет уменьшить размер денежных средств, которые он тратит на содержание троих детей. Якобы после завершения карьеры он испытывает финансовые трудности. Его экс-возлюбленная Юлия Барановская категорически не согласна с такими требованиями.

Так или иначе, телеведущая попросила отложить судебные слушания до окончания пандемии. Об этом пишет StarHit со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.

За Барановскую дела решают сразу три юриста: Игорь Ким, Владислав Подшибякин и Тимур Матвеев. Они считают, что Аршавин хорошо зарабатывает на рекламе и тренерской деятельности. Также у адвокатов сложилось впечатление, что футболист просто хочет скрыть свои доходы. Ведь он еще должен содержать ребенка, который у него появился в браке с Алисой Казьминой.

"У него чемпионство не по голам, а по косякам", – сказал Игорь Ким.

Напомним, что Андрей Аршавин и Юлия Барановская не являлись официально мужем и женой. Телеведущая не торопилась выходить замуж. Она неоднократно отказывала футболисту в предложении пожениться.