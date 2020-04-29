Рудковская покривлялась на камеру с голым Плющенко

Яна Рудковская вместе с мужем повторила сцену из "Титаника". Гном Гномыч, похоже, в шоке от выходок родителей.

До карантина в инстаграм-аккаунте Яны Рудковской были, в основном, снимки роскошных завтраков, а также публикации, рассказывающие про выходы в свет. Однако с наступлением режима самоизоляции продюсеру стало совсем скучно, и поэтому она готова снимать и выкладывать в Сеть различные нелепые видео.

Например, недавно Рудковская выложила вайн, где она и голый Евгений Плющенко изображают знаменитую сцену из фильма "Титаник". Стоящий позади своей жены фигурист и разводящая в стороны руки Яна напоминают момент, когда герои картины Джек и Роуз стояли на носу корабля и наслаждались закатом. Чтобы косплей удался, сын знаменитостей направил на них фен, чтобы волосы развивались. По выражению лица мальчика можно подумать, что он в шоке от происходящего.

Вряд ли Плющенко и Рудковской удалось скопировать момент из фильма, ведь все выглядит достаточно скомкано. Это заметили и поклонники, которые в комментариях указали на недочеты супругов. Впрочем, публикация была вовсе не об этом, а о розыгрыше. Поэтому многие фолловеры не стали заострять внимание на кривляниях Рудковской и ее мужа.

Напомним, до этого продюсер опубликовала видео, где она танцует со своим супругом. Энергичными движениями они привели в восторг многотысячную аудиторию.