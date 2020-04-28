"Раз уж помираю, то не стыдно": Муцениеце публично обратилась к Прилучному

В конце февраля Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. В апреле актриса пожаловалась на рукоприкладство выпившего мужа. При этом Муцениеце любит Прилучного и не может скрывать свои чувства.

Когда-то Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались одной из самых счастливых пар в отечественном шоу-бизнесе. Актеры познакомились на съемках сериала "Закрытая школа", после чего тайно поженились. У артистов двое детей – сын Тимофей и дочь Мия.

Некоторое время назад в Сети поползли слухи о проблемах в семье. Якобы Прилучного видели в компании других женщин. А еще появилась информация о том, что актер поднимал руку на жену, и ее помощница даже обращалась в полицию.

В конце февраля супруги объявили о разводе. Вот только оформить его не успели из-за пандемии коронавируса. Все организации были закрыты до лучших времен, в том числе суды и ЗАГСы. В связи с введенным режимом самоизоляции Агата и Павел продолжили жить вместе.

Казалось, супруги расстались красиво, без взаимных обвинений. Не тут-то было. В апреле заплаканная Муцениеце вдруг выступила в "Сторис" с сообщением, что пьяный Прилучный набросился на нее с кулаками, отобрал телефон и выставил их с детьми вон. Агате пришлось переехать из особняка в квартиру.

После столь некрасивых подробностей должна была последовать развязка с судебными разбирательствами, отъемом недвижимости и детей, но нет. Муцениеце публично обратилась к Прилучному, признавшись в любви, да еще и в стихах. "Письмо пишу Тебе.. Моему – мужу Бывшему... Родному – но Не моему.. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – начала послание Агата.

Актриса призналась, что под угрозой скорой смерти первым делом бросилась бы к нему. "Я лишь признаюсь В том, что очевидно Хотя б себе, Тебе, не знаю? Мне, тебя не видно.. Ну, раз уж помираю То, не стыдно, Даже, если ошибаюсь", – написала Муцениеце.

Агата призналась, что до сих пор испытывает чувства к Павлу: "Люблю.. Тебя люблю.. Всегда, везде Назло всему..." Затем актриса начала просить у мужа прощения. "Прости меня.. Я – подвела Прости меня... Что не смогла Прости Что не уберегла.. Прости Что первой, не пришла прости.. И слезы отпусти.."

Подписчики инстаграм-аккаунта, где выложила послание Агата, неоднозначно отнеслись к публикации. Одни восхитились чувствами Муцениеце, другие озадачились: мол, к чему этот взрыв эмоций после обвинений в рукоприкладстве.