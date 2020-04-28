Шепелев влез в скандал вокруг Тодоренко

Скандал вокруг слов Регины Тодоренко о домашнем насилии разделил общество на две части. Пока одни ругают телеведущую и требуют лишить ее всех контрактов, другие находят звезде оправдание.

Несколько дней назад экс-ведущая шоу "Орел и решка" дала интервью одному из популярных изданий. В ходе разговора певица коснулась темы домашнего насилия. По мнению Регины Тодоренко, женщины сами виноваты в том, что мужчины их бьют. Она назвала людей, которые терпят побои, психически больными.

Слова знаменитости вызвали бурные пересуды. Многие поклонники признались, что были разочарованы, услышав позицию телеведущей. Они призвали популярные бренды разорвать контракты с ней. В итоге с Региной отказались сотрудничать PepsiCo и J7, а журнал Glamour лишил ее премии "Женщина года".

Телеведущий Дмитрий Шепелев заступился за коллегу. По его словам, Тодоренко озвучила свое мнение. Адекватный человек мог просто не согласиться с ней или наоборот. Однако вместо этого певицу затравили и заставили принести извинения.

Шоумен отметил, что публичность влечет за собой ответственность за слова и поступки. "А еще порой обязанность произносить не всегда то, что думаешь, а именно то, что не обидит. Говорить, что думаешь, возможно, не всегда разумно, но определенно смело", – написал Дмитрий Шепелев на своей странице в "Инстаграм".