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Шепелев влез в скандал вокруг Тодоренко

Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандал вокруг слов Регины Тодоренко о домашнем насилии разделил общество на две части. Пока одни ругают телеведущую и требуют лишить ее всех контрактов, другие находят звезде оправдание.
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Несколько дней назад экс-ведущая шоу "Орел и решка" дала интервью одному из популярных изданий. В ходе разговора певица коснулась темы домашнего насилия. По мнению Регины Тодоренко, женщины сами виноваты в том, что мужчины их бьют. Она назвала людей, которые терпят побои, психически больными.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Слова знаменитости вызвали бурные пересуды. Многие поклонники признались, что были разочарованы, услышав позицию телеведущей. Они призвали популярные бренды разорвать контракты с ней. В итоге с Региной отказались сотрудничать PepsiCo и J7, а журнал Glamour лишил ее премии "Женщина года".

Телеведущий Дмитрий Шепелев заступился за коллегу. По его словам, Тодоренко озвучила свое мнение. Адекватный человек мог просто не согласиться с ней или наоборот. Однако вместо этого певицу затравили и заставили принести извинения.

Шоумен отметил, что публичность влечет за собой ответственность за слова и поступки. "А еще порой обязанность произносить не всегда то, что думаешь, а именно то, что не обидит. Говорить, что думаешь, возможно, не всегда разумно, но определенно смело", – написал Дмитрий Шепелев на своей странице в "Инстаграм".

Автор: 28 апреля 2020, 09:20

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