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"Прошлась по мне": забитый Тарасов отказался общаться с Собчак из-за Бузовой
Шоу-бизнес

"Прошлась по мне": забитый Тарасов отказался общаться с Собчак из-за Бузовой

Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Дмитрий Тарасов женат в третий раз – Анастасия Костенко недавно подарила футболисту дочь. Две предыдущие супруги знаменитости сейчас активно рассказывают о том, каким плохим мужем для них был спортсмен.
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Оксана Тарасова бесконечно судится с отцом своего ребенка в надежде получить удовлетворительную сумму алиментов. Мужчина же, наоборот, всеми силами мечтает сократить траты на "старого" ребенка. Сейчас ему есть, куда направлять капитал. У звезды подрастают две маленькие дочери, также есть молодая жена, которой недавно он подарил баснословно дорогой автомобиль.

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Как раз после покупки транспорта для Анастасии Костенко и началась очередная волна хейта в адрес футболиста. Народ недоволен, что мужчина так недобросовестно относится к обязанностям родителя и не дает деньги на содержание старшего ребенка.

Также не так давно вторая супруга Дмитрия Тарасова Ольга Бузова раскрыла подробности брака с футболистом. Оказывается, он постоянно придирался к ее внешности, заставлял увеличить грудь, а после развода ободрал до нитки.

Как сообщает издание StarHit, футболист устал от постоянного негатива в свой адрес со стороны бывших возлюбленных. Мужчина ищет повод, чтобы рассказать свою точку зрения. "Вот недавно Оля выступала на программе и прошлась по мне. Я тоже хочу рассказать свою версию", – поделилась знаменитость.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Правда, сложности возникли уже на стадии выбора площадки для поливания помоями. Оказывается, его приглашала на интервью Ксения Собчак, однако Дмитрий Тарасов отказался. "Я ее очень уважаю, но с ней тяжело будет. Пока не готов. Там придется разговаривать обо всем: о личной жизни, прошлом.", – сообщил спортсмен.

Автор: 29 апреля 2020, 20:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Автор,что за слова испугался,забитый сколько тебе заплатили за эту статью? Почему такой наезд ,фантазии оставь при себе и не унижайся, Все приемчики, людей из команды Бузовой, уже понятны, не один год покупают ,горе писак ,дают основу ,какая должна быть написана мерзость ,они подхватывают и получается ,вот такая ,гадкая статейка, для ублажения тупицы Бузовой
Гость
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Тарасову не надо вспоминать, отвратную жизнь с Бузовой Это она может врать,наговаривать ЭТО ЕЁ Тарасову если говорить так надо все ,а кому хочется про алкоголичку,гулену,вспоминать и так приукрашивать ,как делает базарная Бузова он не сможет И самое отвратительно,как он будет говорить о венболезни,которую принесла Бузова,это и есть главная причина развода
Гость
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Тарасову не надо вообще общаться ,с кем либо, по поводу Бузовой Правильно делаешь,что не хочешь ни с кем говорить Все равно это чудовище со своими фанатами будут ,сочинять всякую чушь Все уже знают бузовский садизм,изощренность , Зачем она подговаривала своих преданных фанатов ,писать гадости даже угрозы , тренеру Слуцкому ,что он взял Тарасова в свою команду От этой твари можно ждать,что угодно Поэтому связываться с этой мразью,даже не стоит Зачем вспоминать свои самые отвратительные года ,когда жили вместе ,когда вытаскивал из баров,полуголую,пьяную Ольгу Любой мужик сорвется и,по морде
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