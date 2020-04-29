"Прошлась по мне": забитый Тарасов отказался общаться с Собчак из-за Бузовой

Оксана Тарасова бесконечно судится с отцом своего ребенка в надежде получить удовлетворительную сумму алиментов. Мужчина же, наоборот, всеми силами мечтает сократить траты на "старого" ребенка. Сейчас ему есть, куда направлять капитал. У звезды подрастают две маленькие дочери, также есть молодая жена, которой недавно он подарил баснословно дорогой автомобиль.
Как раз после покупки транспорта для Анастасии Костенко и началась очередная волна хейта в адрес футболиста. Народ недоволен, что мужчина так недобросовестно относится к обязанностям родителя и не дает деньги на содержание старшего ребенка.
Также не так давно вторая супруга Дмитрия Тарасова Ольга Бузова раскрыла подробности брака с футболистом. Оказывается, он постоянно придирался к ее внешности, заставлял увеличить грудь, а после развода ободрал до нитки.
Как сообщает издание StarHit, футболист устал от постоянного негатива в свой адрес со стороны бывших возлюбленных. Мужчина ищет повод, чтобы рассказать свою точку зрения. "Вот недавно Оля выступала на программе и прошлась по мне. Я тоже хочу рассказать свою версию", – поделилась знаменитость.
Правда, сложности возникли уже на стадии выбора площадки для поливания помоями. Оказывается, его приглашала на интервью Ксения Собчак, однако Дмитрий Тарасов отказался. "Я ее очень уважаю, но с ней тяжело будет. Пока не готов. Там придется разговаривать обо всем: о личной жизни, прошлом.", – сообщил спортсмен.
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