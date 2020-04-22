"Расхомячило": Тарасов случайно показал реальные габариты Костенко

Супруга футболиста регулярно публикует в своем инстаграм-аккаунте видео и фото с тренировок в домашнем зале. Также у нее есть персональный наставник – Тарасов лично занимается с женой спортом.
Лишний вес пока не уходит в том числе из-за грудного вскармливания, и это беспокоит девушку. Анастасия Костенко призналась, что после появления на свет второго малыша не спешила сразу же бежать в зал. Модель позволила себе насладиться вкусной едой, однако теперь "зажор" отразился на размере талии.
В своем инстаграм-аккаунте Костенко старается публиковать только удачные кадры. Однако ее муж не выбирает ракурсов. В одной из последних "Сторис" на его странице видно, что девушка выглядит далеко не так, как на фото в своем микроблоге. Видны и пухлые щечки, и жирок на животе.
Пользователи Сети тут же заметили разницу в размерах супруги Дмитрия Тарасова. "Как же ее разхомячило", "Боже, сколько же заморочек....", "У себя на странице она стройная, у мужа жиробасина", – цитирует людей StarHit.
Некоторое время назад Анастасия Костенко призналась, что взяла себя в руки. Она мужественно отказалась от печенья "Мария", на которое "подсела" еще в роддоме. Все ради рельефного пресса и "сочных ягодиц".
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