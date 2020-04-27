"Нагнул меня!": прожженный Тарасов обчистил до нитки доверчивую Бузову

С момента расставания звезды "Дома-2" Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым прошло более трех лет, но до сих пор появляются все новые подробности их отношений. Оказывается, после развода доверчивая Оля осталась у разбитого корыта – ее обчистили до нитки.

Идея брачного контракт кажется Ольге Бузовой дикой – она привыкла всецело доверять людям и иначе отношений не мыслит. "Если я не верю человеку, то зачем выхожу замуж за него, за человека, который может меня обокрасть?" – задала она риторический вопрос, хотя в свое время столкнулась с этим.

"Мне принесли это, и я помню, как мне было больно, – вспомнила Бузова. – Он (Дмитрий Тарасов. – Прим. ред.) настоял на этом, а я не понимала, как так можно, ведь я и так ни копейки чужой не возьму".

"Тарасов был инициатором нашего развода, – продолжила Ольга. – По брачному контракту мне в итоге ничего не досталось. Все, что я вложила, осталось бывшему мужу. Это был адовый контракт! И я могла судиться, оспаривать его, но лишь до декабря прошлого года. Честно, эта мысль была у меня в голове. А теперь уже срок давности истек".

"Я очень любила, поэтому просто хотела доказать свою искренность и бескорыстность, – пояснила Бузова свое решение подписать кабальный контракт. – Но он меня нагнул. Мне в итоге не только его не отдали, но и мое забрали. Это был очень неприятный опыт".

Когда Лолита Милявская рассказала Ольге Бузовой, что хочет выйти замуж и в шестой, и в седьмой раз, звезда "Дома-2" была удивлена. "Значит, ты до конца выздоровела, – заявила она в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале. – Я там была, и больше пока не хочется".