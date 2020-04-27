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Шоу-бизнес

"Нагнул меня!": прожженный Тарасов обчистил до нитки доверчивую Бузову

Ольга Бузова. Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
С момента расставания звезды "Дома-2" Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым прошло более трех лет, но до сих пор появляются все новые подробности их отношений. Оказывается, после развода доверчивая Оля осталась у разбитого корыта – ее обчистили до нитки.
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Идея брачного контракт кажется Ольге Бузовой дикой – она привыкла всецело доверять людям и иначе отношений не мыслит. "Если я не верю человеку, то зачем выхожу замуж за него, за человека, который может меня обокрасть?" – задала она риторический вопрос, хотя в свое время столкнулась с этим.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Мне принесли это, и я помню, как мне было больно, – вспомнила Бузова. – Он (Дмитрий Тарасов. – Прим. ред.) настоял на этом, а я не понимала, как так можно, ведь я и так ни копейки чужой не возьму".

"Тарасов был инициатором нашего развода, – продолжила Ольга. – По брачному контракту мне в итоге ничего не досталось. Все, что я вложила, осталось бывшему мужу. Это был адовый контракт! И я могла судиться, оспаривать его, но лишь до декабря прошлого года. Честно, эта мысль была у меня в голове. А теперь уже срок давности истек".

"Я очень любила, поэтому просто хотела доказать свою искренность и бескорыстность, – пояснила Бузова свое решение подписать кабальный контракт. – Но он меня нагнул. Мне в итоге не только его не отдали, но и мое забрали. Это был очень неприятный опыт".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Когда Лолита Милявская рассказала Ольге Бузовой, что хочет выйти замуж и в шестой, и в седьмой раз, звезда "Дома-2" была удивлена. "Значит, ты до конца выздоровела, – заявила она в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале. – Я там была, и больше пока не хочется".

27 апреля 2020, 11:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
А кто автор? Что за козел? заказная статья,если сам пиар директор Антон, эту чушь написал Тогда понятно Тупая Бузова подпитывается,"выздоравливает" после таких статеек <цензура> рада ,чтобы унизить Тарасова А все понятно ,любит его и никого не видеть, лучше его Но что делать? Надо было раньше думать ,не шляться,по барам,откуда её полуголую забирал Тарасов,а когда принесла венерическую болезнь ЕСТЕСТВЕННО выгнал шл....ку А что смотреть на это безобразие?
Прежде писать оправдывая шл..,аи ей выставлять себя несчастной ,чтобы все окружение её жалели и ругали Тарасова НАДО прочитать
"Венерическая болезнь Бузовой стала главное причиной развода Заразила пол эстрады Бузова отпугивает мужчин венерическими заболеваниями" Все просто набирайте и читайте ,так просто писать не будут ,да и сама Бузова не возмущалась ,просто промолчала ,зная её базарный характер ,если бы был наговор ТОЧНО в суд подала Молчит она и те кого заразила
Гость
Ответить
А кто автор? Что за козел? заказная статья,если сам пиар директор Антон, эту чушь написал Тогда понятно Тупая Бузова подпитывается,"выздоравливает" после таких статеек <цензура> рада ,чтобы унизить Тарасова А все понятно ,любит его и никого не видеть, лучше его Но что делать? Надо было раньше думать ,не шляться,по барам,откуда её полуголую забирал Тарасов,а когда принесла венерическую болезнь ЕСТЕСТВЕННО выгнал шл....ку А что смотреть на это безобразие?
Гость
Ответить
Бузовой лечиться надо С головой беда 3,5 года носить в себе злость,здоровый человек, давно жил БЫ своей жизнью и давал спокойно жить другим НЕТ это чудовище не может, её распирает Казалось ,она сейчас при мужике УСПОКОЙСЯ ради Бога Что ей надо? просто свою желчь вылить, сил нет держать при себе Ну и гадость Бузова Скорее всего знает,что никто не будет с ней жить Каждый мужик видит,знает,
не дай Бог случится что то не так в семейной жизни,ведь будет лить свою желчь, идиотка, и на него Кому это надо?
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