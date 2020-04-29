"Дорогой, специально для тебя!": Пугачева показала Галкину свои косточки (видео)

Алла Пугачева приготовила Максиму Галкину приятный сюрприз. В своем инстграм-аккаунте певица опубликовала видео с собственным творением.

Звездная пара в период самоизоляции коротает время, как может. Максим Галкин не скучает: мужчина общается по видеосвязи с коллегами и друзьями, а также часто занимается с шестилетними детьми. Лизу и Гарри он старается приучить к труду. Например, вместе с малышами работает в саду или убирается в большом доме. Также ребята с папой часто играют во всевозможные развивающие игры.

Алла Пугачева решила провести целый день у плиты, чтобы порадовать любимого супруга. Артистка приготовила для Максима Галкина азиатское блюдо – домляму. На видео Примадонна показала большую кастрюлю с кусками баранины на косточках, морковью, картошкой и капустой. В дополнение к сытному мясному деликатесу звезда нарезала салат из помидоров и красного лука.

За кадром Алла Борисовна общается с мужем. "Вот, дорогой, специально для тебя! Домляма", – говорит певица. Юморист поблагодарил возлюбленную за ужин. Он отметил, что уже успел попробовать блюдо, и это оказалось невероятно вкусно.

Вид аппетитного мяса взбудоражил подписчиков Пугачевой. "Аллочка хозяюшка,слюньки аж потекли 😋 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Алла👍👏, талантливая во Всем", "Аллочка,,а сама кушаете это?", "Нет бы меня в гости пригласить😂", "Ручки золотые . Очень аппетитно выглядит, обязательно приготовлю в ближайшее время", – написали фолловеры артистки.

