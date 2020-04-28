"Пугачева навела на меня порчу!": неожиданное признание тяжелобольного Соседова

Тревожные новости о состоянии Сергея Соседова взволновали многих. Он с плеча рубит правду-матку, невзирая на звания, титулы и регалии, а особенно яростно ругает Аллу Пугачеву. Музыкальный критик полагает, что Примадонна могла навести на него порчу.

"Нос забит, постоянно першит в горле – состояние жуткое, – рассказал накануне журналистам Соседов. – У меня проявилась сильнейшая аллергия на цветение деревьев".

Неприятные симптомы вынудили его обратиться к врачам, и те были потрясены: иммунитет музыкального критика практически на нуле. "Он даже с ерундовой инфекцией не может справиться, – вздохнул Сергей. – Я догадываюсь, почему это могло случиться".

Соседов полагает, что его просто сглазили. "У многих в шоу-бизнесе плохой глаз, – пояснил он "Дни.ру". – Я это много раз на себе испытывал. Бывает, после какой-то съемки ощущаю себя так, будто вагоны разгружал. Конечно, я понимаю, что многим не нравится моя прямота, принципиальность, вот и вредят мне".

Однако кому это было нужно? Соседов считает, что у той же Пугачевой, которую он костерит в хвост и гриву, есть основания навести на него порчу. "В свое время я писал о ней много восторженных рецензий, был преданным поклонником, – рассказал Сергей. – А после программы 2010 года "Сны о любви" мое отношение к ней резко изменилось. Я был просто оскорблен ее отвратительным репертуаром, голосом. Все, что она делает сегодня, – халтура без энергетики".

Едкие отзывы Соседова, конечно, дошли до Пугачевой. "У нее есть какие-то паранормальные способности, – уверен критик. – К тому же ее мать Зинаида Архиповна увлекалась магией и дружила с поэтессой Кариной Филипповой, которая, в свою очередь, занималась гаданиями, чернокнижием, наводила на людей порчу. С ней, несмотря на разницу в возрасте, дружила и Алла Борисовна, помогала ей до последнего дня материально. Кстати, это Филиппова в свое время устроила Пугачеву в цирковое училище и напророчила ей брак с Орбакасом, сказав: "Кто встретится тебе у входа, будет твоим мужем".