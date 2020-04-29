"Мы опять исчезаем куда-то": остепенившийся Джиган льет слезы по разрушенному браку

Судя по слухам в СМИ, пара сейчас живет раздельно. Женщина допускает рэпера в дом только по особым случаям. Например, пару дней назад праздновала день рождения младшая дочь артиста Майя. Джиган присутствовал на торжестве – зажигал свечи на тортике и признавался в любви матери малышки.
Кажется, он все еще надеется склеить разбитую чашку и восстановить семью, несмотря на твердое решение Оксаны Самойловой развестись. Накануне модель заявила, что в ее жизни начался новый этап, в котором, скорее всего, нет места мужу-изменщику.
Джиган решил предаться ностальгии и опубликовал в своем инстаграм-аккаунте кадры с отрывками из счастливого прошлого. Мужчина сделал подборку важных моментов жизни: в видеоряд попали фотографии со свадьбы с Оксаной Самойловой, выписки из роддома с малышами, путешествия и забавные эпизоды. Кадры мужчина сопроводил песней в собственном исполнении.
"Ариведерчи" звучит, как мантра —
Так будет легче нам автоматом.
И мы опять исчезаем куда-то,
Чтобы вернуться, как солнце, после
заката", – поет рэпер.
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились 12 декабря 2012 года. Пара хотела оформить отношения в красивую дату. Бракосочетание было скромным. Влюбленные просто расписались в загсе, а после отправились на ужин с родными. У супругов четверо детей. Три дочери появились на свет практически друг за другом. Долгожданный сын родился в феврале этого года.
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