"Мы опять исчезаем куда-то": остепенившийся Джиган льет слезы по разрушенному браку

Видимо, на Джигана благотворно подействовало лечение от различных зависимостей, которое он проходил в клинике. Мужчина вернулся в обычную жизнь, однако Оксана Самойлова отказалась принимать его обратно в семью.

Судя по слухам в СМИ, пара сейчас живет раздельно. Женщина допускает рэпера в дом только по особым случаям. Например, пару дней назад праздновала день рождения младшая дочь артиста Майя. Джиган присутствовал на торжестве – зажигал свечи на тортике и признавался в любви матери малышки.

Кажется, он все еще надеется склеить разбитую чашку и восстановить семью, несмотря на твердое решение Оксаны Самойловой развестись. Накануне модель заявила, что в ее жизни начался новый этап, в котором, скорее всего, нет места мужу-изменщику.

Джиган решил предаться ностальгии и опубликовал в своем инстаграм-аккаунте кадры с отрывками из счастливого прошлого. Мужчина сделал подборку важных моментов жизни: в видеоряд попали фотографии со свадьбы с Оксаной Самойловой, выписки из роддома с малышами, путешествия и забавные эпизоды. Кадры мужчина сопроводил песней в собственном исполнении.

"Ариведерчи" звучит, как мантра —

Так будет легче нам автоматом.

И мы опять исчезаем куда-то,

Чтобы вернуться, как солнце, после

заката", – поет рэпер.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились 12 декабря 2012 года. Пара хотела оформить отношения в красивую дату. Бракосочетание было скромным. Влюбленные просто расписались в загсе, а после отправились на ужин с родными. У супругов четверо детей. Три дочери появились на свет практически друг за другом. Долгожданный сын родился в феврале этого года.