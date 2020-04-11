Деньги заканчиваются? На что будет жить Самойлова после развода с Джиганом

Журналисты проанализировали ситуацию в семье музыканта и предположили, что если Джиган не возьмется за ум, то совершенно непонятно, на какие средства будет жить Оксана Самойлова с четырьмя детьми.
Можно предположить, что сбережений не хватит надолго. Говорят, что деньги у пары заканчиваются, ведь они всегда жили на широкую ногу, сообщает Teleprogramma.pro.
По закону рэпер должен будет платить алименты в размере 50% доходов. Но вероятно, что Оксана Самойлова договорится с Джиганом о получении денег неофициально.
Примечательно, что модель имеет и свой бизнес. В настоящее время у Оксаны Самойловой собственный бренд одежды, которую она продает через интернет. Но эксперты считают, что на доходы от этого бизнеса с трудом можно прожить одному.
Напомним, Оксана Самойлова сообщила о своем намерении развестись с Джиганом после ряда его скандальных выходок. Модель заявила, что лишь недавно узнала о многочисленных изменах супруга.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Жить вместе
Жить или не жить?
Замуж