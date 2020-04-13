"Мне не по себе": Оксана Самойлова о депрессии и запое после обмана Джигана

По некоторой информации, Джиган находится в реабилитационном центре после того, как семья вернулась из Америки в Россию. В середине февраля Оксана Самойловой родила четвертого ребенка – сына Давида. Именно тогда Джиган начал вести себя неадекватно, считают его многочисленные фанаты. Рэпер стал публиковать странные фото и видео, публично матерился. Вскоре модель объявила о разводе.
В качестве причин Оксана указала не только зависимость Джигана, но и его обман. Самойлова свалила на мужа всю ответственность за то, что семья разрушилась. Теперь модель в одиночку занимается воспитанием детей. Помимо этого, пока Джиган лечится, Оксана пытается разобраться в себе.
Самойлова "знакомится" с собой. В круговороте забот о детях и работе она совершенно потерялась. "Вот сижу сейчас и пытаюсь почувствовать, что мне нравится, что мне интересно к чему меня тянет, что затрагивает мое сердце", – призналась Оксана.
Она подчеркнула, что и прошлая жизнь доставляла удовольствие, просто сейчас нашлось время "для глубинных поисков себя". Раньше модель учитывала не только свои интересы, но и Джигана. Теперь она может делать все, что захочет.
"Я не в депрессии и не в запое. Конечно, мне не по себе, но я будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная", – жизнеутверждающе заключила Оксана Самойлова.
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