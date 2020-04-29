Джигану ничего не светит: Самойлова объявила о новом этапе в жизни

Оксана Самойлова выложила на своей странице в соцсети праздничный снимок. Под публикацией женщина рассказала о планах на будущее.

Буквально накануне рэпер Джиган проговорился, что они с женой все-таки помирились. Народ удивился: неужели супруга простила артисту многолетние измены, хамское поведение и увлечение алкоголем? Музыкант всего пару дней назад вернулся из медицинского учреждения, где проходил лечение от зависимостей.

Оксана Самойлова опровергла слухи о том, что пара воссоединилась. Женщина выложила свою фотографию с букетом цветов на фоне розовых декораций. Бизнес-леди написала, что сейчас находится на пороге новой жизни. Она с нетерпением ждет от этого года приятных открытий, впечатлений и эмоций. Также модель с благодарностью и любовью относится к прошлому.

"Впервые за долгое время я не знаю, что ждет меня впереди, но я уверена, что все обязательно будет хорошо и я снова буду самой счастливой (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила мать четверых детей.

Накануне день рождения праздновала не только модель, но и ее младшая дочь Майя. Девочке исполнилось три года, и родители устроили для нее роскошный праздник с аниматорами и представлениями. Джиган показывал в инстаграм-аккаунте, какой он заботливый отец: поджигал свечки на торте для малышки и признавался в любви семье. Увы, после скандала мало кто верит в образ примерного главы семейства.