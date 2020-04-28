"Скандал был ради пиара": Джиган презентовал новую песню о семье

Джиган выпустил новую песню и посвятил ее семье. Поклонники скептически отнеслись к премьере и посчитали, что рэпер затеял скандал только ради пиара.

Последние несколько недель Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) провел в клинике, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимостей. Однако недавно рэпер все же вышел на связь с поклонниками. Сначала он опубликовал пост, где принес извинения своей супруге Оксане Самойловой. А позже выпустил клип на новую песню "Тайны".

Поклонники обрадовались, что рэпер наконец-то подал признаки жизни, однако весьма холодно восприняли его новое творение. Многим показалось – Джиган специально устроил скандал в семье и подверг его огласке, чтобы продвинуть песню. "Что и требовалось доказать – скандал с наркотиками и изменами был ради пиара", "Конечно, все это был пиар. Разочарована", "Это было затишье перед бурей?", – написали фолловеры.

Напомним, разлад в семье Джигана и Оксаны Самойловой начался в феврале. В Майами тогда у супругов родился сын. После этого рэпер с размахом отмечал появление на свет наследника – много пил и употреблял запрещенные вещества. По возвращении в Москву, Самойлова решила расстаться с мужем. Оказалось, последней каплей для бизнесвумен стала информация об изменах Устименко-Вайнштейна.