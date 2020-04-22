"В очень плохом состоянии": адвокат рассказал о преданной Федосеевой-Шукшиной

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина в центре скандала. Оказалось, что до недавнего времени обладающая шестью квартирами и двумя дачами престарелая артистка является фактически бомжом.

О том, как себя чувствует Лидия Федосеева-Шукшина, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая. "Лидия Николаевна сейчас находится в очень плохом состоянии", – сообщила помощница актрисы. Ее буквально сбила с ног новость о том, что муж, скандально известный продюсер Бари Алибасов, за ее спиной переписал подаренную ею квартиру на своего помощника. "Мы написали Бари Алибасову письмо по этому поводу, но ответа от него пока не получили", – отметила Вербицкая.

У известной актрисы было шесть квартир и две дачи. Если бы она правильно и с умом распорядилась этой недвижимостью, то жила бы и не тужила, убеждены ее фанаты. Однако все эти квадратные метры принесли лишь неприятности и потрясения их владелице. Журналисты попытались разобраться в этой запутанной истории, в которой замешаны родственники артистки, переругавшиеся между собой за вожделенное жилье.

Начнем с простого. У Лидии Федосеевой-Шукшиной есть две дачи. Одну из них она купила сама, в ней некоторое время жил любовник ее младшей дочери Ольги Шукшиной. Но по какой-то причине актрисе пришлось выгонять мужчину при помощи полиции. Что касается второй дачи, то ее актриса приобрела вместе с Бари Алибасовым, но они там бывают редко. Вероятно, она оформлена на обоих супругов.

С квартирами все сложнее. У Федосеевой-Шукшиной было два жилья в Москве. Одно из них – четырехкомнатные апартаменты, которые в свое время получил муж актрисы, писатель Василий Шукшин. Эту жилплощадь он поделил в завещании на двоих: жену и младшую дочь Ольгу. Кстати, Лидия Федосеева-Шукшина сейчас там и живет, но по документам владелицей не является. Дело в том, что свою долю в этой квартире она давно подарила внучке Анне (дочке своей средней дочери Марии Шукшиной). Аня жила там некоторое время с сыном Славой, однако съехала, когда поругалась с именитой бабушкой. На днях в шоу "Звезды сошлись" Анна призналась, что продала свою долю любовнику. Можно представить, как на эту новость отреагировала Федосеева-Шукшина.

Вторую квартиру в Новой Москве щедрая актриса переписала на мужа Бари Алибасова. Именно ее, в свою очередь, продюсер, не уведомив жену, оформил на помощника, объяснив свое решение тем, что не может потянуть ее содержание. Эта новость сразила актрису наповал.

В Северной столице у Лидии Федосеевой-Шукшиной тоже есть парочка квартир. Одну из них, доставшуюся еще от матери, актриса подарила дочери Ольге. Та ее сейчас сдает. Вторая квартира куплена самой артисткой. Хоть и однокомнатная, но она была дорога ей. Поэтому Федосеева-Шукшина обставляла ее особенно тщательно, вкладывая душу (не говоря уже о деньгах). Но когда у нее начались проблемы со здоровьем, актриса решила оформить ее на внучку Анну. Но и это жилье дочь Марии Шукшиной продала, не поставив в известность никого из родни. Федосеева-Шукшина пыталась отсудить эту квартиру, но ничего не получилось.

Еще две квартиры у актрисы за границей. Одну – в Болгарии – она купила вместе с Марией. Эта недвижимость и записана, собственно, на Машу. Вторая квартира – в Финляндии – досталась Лидии Федосеевой-Шукшиной в подарок от преданной поклонницы. Почему-то и эти квадратные метры актриса переписала на Анну. Но когда вскрылась история с продажей питерской квартиры, Федосеева-Шукшина потребовала у внучки вернуть щедрый дар.

Кстати, на той же самой передаче Аня передала адвокату бабушки документы на квартиру. Однако юрист не считает, что это конец истории. "Передача документов – это еще не передача прав. Мы сейчас работаем над тем, чтобы оформить все документы надлежащим образом", – цитирует Юлию Вербицкую "Собеседник".