"Притворяется и врет": Фатеева обвинила Федосееву-Шукшину во лжи

Появилась информация, будто Наталья Фатеева переписала часть своей элитной квартиры на молодого помощника Бари Алибасова. Однаартистка опровергла это сообщение, а заодно обвинила супругу продюсера, актрису Лидию Федосееву-Шукшину во лжи.

На днях в очередном выпуске скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале один из экспертов в студии объявил, будто половина пятикомнатной квартиры легендарной актрисы, звезды фильмов "Три плюс да", "Джентльмены удачи" Натальи Фатеевой принадлежит помощнику Бари Алибасова Сергею Моцарю.

Интересно, что на него оформлена и квартира, которую ранее подарила продюсеру его жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Причем это якобы было сделано за спиной 81-летней артистки. Когда она об этом узнала, ей стало плохо. Разразился скандал.

Говорят, Сергей Моцарь действительно часто появляется в апартаментах Натальи Фатеевой на Фрунзенской набережной. Дело в том, что некоторое время назад артистка перенесла операцию, после которой ей тяжело передвигаться. Поэтому ей якобы оказывает помощь Бари Алибасов. Однако сам продюсер группы "На-На" утверждает, что все делается абсолютно бескорыстно.

Журналисты решили связаться с 85-летней Натальей Фатеевой, чтобы та расставила все точки над i. "Что-что?! Я в шоке. Просто безобразие! Почему мое имя впутали, даже не знаю", – призналась артистка.

По какой-то причине Наталья Фатеева набросилась на Лидию Федосееву-Шукшину. Актриса обвинила коллегу во лжи. "Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина притворяется и вообще все врет. Я не хочу к этому иметь никакого отношения", – цитирует Наталью Фатееву сайт "Комсомольская правда".