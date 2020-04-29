Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Среда
29 апреля
Лента новостей
08:43
Богомолов кусает локти: Мороз заявила Муцениеце о своем новом избраннике
08:30
Пугачеву втянули в грязный скандал с плагиатом
08:29
Молодой любовник ошеломил новостью о Надежде Бабкиной: С трудом удается обуздать
08:04
Странная розовая папка в руках Путина на совещании вызвала много вопросов
06:12
Сябитова усомнилась в адекватности ждущих идеального мужчину женщин
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 апреля 2020 года
04:09
Сказала нет сексуальному белью: Миддлтон променяла кружева на утягивающие панталоны
02:02
Джигану ничего не светит: Самойлова объявила о новом этапе в жизни
00:05
Зеленский нанес последний удар умирающей Украине
23:58
"Солнышки": Нюша умилила россиян трогательным фото с дочкой
22:02
У российских медиков начал появляться иммунитет к коронавирусу
21:49
Успенская вызывает на дом оркестр во время пандемии
21:27
"Фу!": вывалившая тыкву Алферова вызвала оторопь
21:21
Дональд Трамп намерен засудить Китай за коронавирус
21:17
Как забыть бывшего: советы психолога
21:06
"Вешу, как в 10 классе": Порошина исхудала после расставания
21:01
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
21:00
Кто чаще болеет коронавирусом: мужчины или женщины
20:33
Секси-велосипедки: Ляйсан Утяшева возбудила народ снимком из гардеробной
20:32
В Минздраве заявили об опасности коронавируса для мозга
20:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 апреля 2020 года
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:58
У Прилучного заподозрили тревожный симптом опасного заболевания
19:54
"Ты врезал мне? Прости!": в Сети высмеяли унизившуюся Муцениеце
19:38
"Ее карьера закончена": Регине Тодоренко вынесли суровый приговор
19:32
Путин пообещал новый этап борьбы с коронавирусом
19:27
Как Россия отпразднует День победы на карантине из-за коронавируса
19:11
Тайная возлюбленная Батрутдинова оказалась беременной
19:11
Звезда "Папиных дочек" окончательно превратилась в мальчика
19:09
Ургант заступился за опозоренную Тодоренко
19:08
"Скандал был ради пиара": Джиган презентовал новую песню о семье
19:05
Женщина с отрубленной мужем рукой внезапно поддержала Тодоренко
18:52
"Впереди сложный процесс": Путин об опасности отмены карантина
18:37
Гороскоп на 29 апреля 2020 года
18:33
Психиатры бьют тревогу: голос покойницы Началовой без конца преследует "сестричку" Исаеву
18:15
Запахи оказались одной из причин набора веса
18:00
"Мне с такой мордой тяжело выходить в эфир": на что жаловалась Ирина Цывина перед смертью
17:58
Алсу объявила о сборе 40 миллионов рублей на лечение ребенка
17:51
Путин объявил о продлении карантина из-за коронавируса
17:47
Как вычислить олигарха по лицу: хитрости от психолога
17:31
Пенсионерке Долиной наставили рога из-за больших денег
17:30
Беременная звезда "Дома-2" призналась в отношениях с женатым мужчиной
17:30
В Москве продлен карантин из-за коронавируса
17:30
Лопырева приобрела коляску для сына за баснословную сумму
17:21
Актриса Наталья Гвоздикова: За что Господь послал мне такое испытание?
17:10
"Инопланетное происхождение": найдена связь между видео с НЛО и коронавирусом
17:09
Марат Башаров решился на ДНК-тест после скандала
16:57
Тимати за неприлично дорогую сумму купил квартиру с убогим видом
16:46
"Надеюсь, переживем": запертая дома Валерия встревожена агрессивным поведением Пригожина
16:45
Молодая супруга Петросяна радует народ пикантными фото из ванной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Нагнул меня!": прожженный Тарасов обчистил до нитки доверчивую Бузову
Алибасов дерзко ответил убитой предательством Федосеевой-Шукшиной
Сраженному недугом отцу Жанны Фриске стало хуже
Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь
"Это неизлечимо": критик Аллы Пугачевой жутко себя чувствует
Шоу-бизнес

Богомолов кусает локти: Мороз заявила Муцениеце о своем новом избраннике

Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер Константин Богомолов счастлив в браке с телеведущей Ксенией Собчак – об этом не перестают писать светские обозреватели. Как выяснилось, сердце бывшей жены художественного руководителя Театра на Малой Бронной тоже занято.
прочитано 451 раз

Пока население России борется со смертоносной пандемией коронавируса, в жизни многих отечественных звезд тоже происходит своеобразный кризис. Сначала актриса Агата Муцениеце заявила во всеуслышание, что ее систематически избивает муж Павел Прилучный. В центре скандала оказалась и телеведущая Регина Тодоренко. Она высказала непопулярную точку зрения о проблеме домашнего насилия, за что тут же была закидана камнями.

ПО ТЕМЕ

Вернувшаяся Дарья Мороз сразила наповал эффектным видом

Негодующий из-за несправедливости Малахов пришел на помощь к любимице Мороз

 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Однако есть и хорошие новости. Поклонники сериала "Содержанки" одни из первых узнали о том, что у 36-летней актрисы Дарьи Мороз появился мужчина. Об изменениях в личной жизни звезда рассказала Агате Муцениеце во время трансляции в "Инстаграм", но подробности раскрывать не стала.

До последнего времени Мороз одна воспитывала дочь от режиссера Богомолова. К слову, артистка до сих пор избегает разговоров о союзе экс-супруга с телеведущей Ксений Собчак, пишет сайт "Комсомольская правда".

Теперь поклонники актрисы шутят в соцсетях, что Богомолов кусает локти из-за нового романа Мороз. По их словам, режиссер упустил прелестницу, отдав предпочтение женщине со скандальной репутацией.

29 апреля 2020, 08:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вернувшаяся Дарья Мороз сразила наповал эффектным видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир
Путин жестко отчитал губернаторов за колдобины
В Сети появился убойный компромат на Порошенко
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Шоу-бизнес

Пугачеву втянули в грязный скандал с плагиатом
Молодой любовник ошеломил новостью о Надежде Бабкиной: С трудом удается обуздать
Сябитова усомнилась в адекватности ждущих идеального мужчину женщин
Сказала нет сексуальному белью: Миддлтон променяла кружева на утягивающие панталоны

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Алибасов дерзко ответил убитой предательством Федосеевой-Шукшиной

Продюсер дал интервью на щекотливую тему
Шоу-бизнес

Сраженному страшной болезнью Васильеву нашли замену

Телеведущий пока не в состоянии работать
Шоу-бизнес

"Пугачева навела на меня порчу!": неожиданное признание тяжелобольного Соседова

Музыкальный критик стал жертвой магии певицы
Шоу-бизнес

На Новодевичьем кладбище отказались похоронить молодую жену Петросяна

Страшная правда

Гороскоп

Гороскоп на 29 апреля 2020 года
Гороскоп на май 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года
Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+