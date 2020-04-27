Негодующий из-за несправедливости Малахов пришел на помощь к любимице Мороз

Дарья и Святослав покинули "Танцы со звездами" по результатам зрительского голосования. Многих уход очаровательной пары расстроил. Особо негодовал Андрей Малахов, который считал этих участников достойными победы.
Телеведущий назвал вылет пары "вселенской несправедливостью". Шоумен подчеркнул, что Мороз в "Танцах со звездами" показала себя в новом качестве.
В собственной программе "Прямой эфир" Малахов обратился к аудитории телеканала "Россия 1". Он спросил, надо ли вернуть звезду сериала "Содержанки" в танцевальный проект. В итоге 97,7% проголосовали за возвращение любимчиков Андрея.
Ранее Дарья Мороз обратилась к подписчикам в "Инстаграм". Актриса поблагодарила поклонников за поддержку.
Звезда сериала "Содержанки" призналась, что прочитала все комментарии. Дарья добавила, что они с партнером в сжатые сроки подготовили новый номер – веселый квикстеп. Сериал "Содержанки" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.
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