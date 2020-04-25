Джиган заговорил после скандального появления в наркоклинике

Оксана Самойлова пожаловалась, что устала от карантина и мечтает вернуться к прежней жизни. Знаменитость в одиночку занимается воспитанием детей.



31-летняя Оксана Самойлова пожаловалась, что уже устала самоизоляции и мечтает вернуться к прежней жизни. Она призналась, что сделала все возможное.

Сегодня Джиган, который три недели не выходил на связь с поклонниками, наконец-то появился в Сети. Он ответил на публикацию супруги в комментариях, оставив нежное признание: "Люблю!"

Поклонники обрадовались, что 34-летний музыкант вышел на связь. Напомним, реабилитацию он проходил в элитном оздоровительном комплексе "Вилла Плес". "Мы скучали"; "Господи, живой, слава тебе, Господи", – пишут пользователи. Некоторые поспешили пожелать Джигану скорейшего возвращения в семью.

Позже исполнитель осмелел и посвятил возлюбленной композицию в личном блоге. "Теперь будет все по-другому, когда я с ней рядом – я дома. Если ты любил, тебе это знакомо", – поет Джиган.

Однако неизвестно, поверит ли романтическому сообщению Самойлова. Ранее Оксана заявляла, что намерена развестись с артистом, так как узнала об его амурных похождениях на стороне.



