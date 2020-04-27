Оксана Самойлова закатила праздник после появления Джигана

"С днем рождения мои родные! Я люблю вас больше жизни!!! Мама и Майя HBD!!! (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Джиган, опубликовав ролик, сделанный из домашних видео разных лет. Таким образом, вероятно, рэпер хотел дать понять супруге, что дорожит семьей.
Исполнитель дорвался до Сети после нескольких недель вынужденного молчания. В реабилитационном центре, куда попал Джиган, чтобы побороть зависимость, не разрешалось пользоваться средствами связи. Даже на прогулку, говорят, рэпер выходил с сопровождающим.
В клинику Джиган загремел после продолжительного загула: в середине февраля у него родился четвертый ребенок – долгожданный сын Давид. Когда рэпер стал публиковать странные видео в "Инстаграм", поклонники всерьез обеспокоились его состоянием.
Позже Оксана Самойлова призналась, что первый месяц жизни ее сына был ужасен. Модель объявила о разводе, заявив, что семейная жизнь оказалась обманом со стороны Джигана.
Едва выписавшись, Джиган начал бомбардировать жену признаниями в любви. Однако та с головой ушла в воспитание детей и подготовку ко дню рождения дочери Майи. Девочке исполнилось три года. По такому важному поводу Оксана устроила праздник. Специальная компания привезла все необходимое, украсила дом и участок, сконструировала батуты для детей.
В "Сторис" Самойлова опубликовала видео с торжества. Модель со смехом отметила невозмутимость именинницы, которую мало тронули сюрпризы и подарки: мол, стоит играть в покер с такой выдержкой. Зато остальные девочки не могли скрыть восторга.
Отметим, что день рождения не только у Майи, но и у самой Оксаны. Для праздника девочка облачилась в розовое платье принцессы, а ее мама – в белый эффектный наряд. Что по случаю дня рождения преподнесла себе Самойлова, неизвестно. На празднике Джигана замечен не был.
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