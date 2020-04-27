Оксана Самойлова закатила праздник после появления Джигана

Джиган объявился после того, как, согласно некоторым данным, прошел курс лечения в реабилитационном центре в Подмосковье. Рэпер шлет признания в любви жене Оксане Самойловой, которая объявила о разводе. Модель устроила праздник.

прочитано 685 раз