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Названа новая причина развода Муцениеце и Прилучного

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
О том, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный собрались развестись, стало известно в конце зимы. Однако позже всплыли грязные подробности их личной жизни: оказывается, мужчина поднимал руку на супругу.
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Бывшие возлюбленные, несмотря на бурные выяснения отношений на публике, в итоге договорились о совместной опеке над двумя детьми. Также пара условилась о размере алиментов, которые артист будет выплачивать бывшей жене.

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Впрочем, страсти вокруг Агаты Муцениеце и Павла Прилучного не утихают. Например, всплыла любопытная информация относительно совместной жизни актеров. Художница по костюмам Геля Мигулова заявила, что знаменитый артист тот еще бабник. Мужчина не упускал возможности пофлиртовать со всеми женщинами на съемочной площадке. Она также попала под чары Прилучного. Девушка заявила, что звезда заставляла всех представительниц слабого пола чувствовать себя желанными.

Правда, как уверяет Геля Мигулова, Агата Муцениеце тоже не святая. Женщина постоянно доставала мужа. Например, она часто снимала его для своего блога на "Ютуб". Павла Прилучного, целый день отработавшего перед камерой, раздражало повышенное внимание еще и дома. Возможно, из-за этого у пары возникали периодические конфликты. Художницу по костюмам цитирует издание Teleprogramma.pro.

Напомним, Агата Муцениеце после расставания с мужем запустила шоу под названием "Честный развод". Девушка решила рассказывать, как проходил процесс расторжения брака у знаменитостей. Гостями программы уже стали Рита Дакота и Айза Анохина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 28 апреля 2020, 06:10
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