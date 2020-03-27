Бородина призналась в пагубной зависимости

Ксения Бородина разоткровенничалась с поклонниками. Она рассказала о вредной привычке, к которой пристрастилась в 17 лет.



В настоящее время Ксения Бородина с семьей находится дома на карантине из-за эпидемии коронавируса в России. Ведущая "Дома-2" пообщалась с поклонниками в "Инстаграм".

Один из вопросов, заданных звезде, был и тот, что касается ее давней вредной привычки – курения. Знаменитость призналась, что была зависима от нее очень долго. Курить она начала примерно в 17 лет.

При этом Ксения Бородина добавила, что "не смолила все время". Одной пачки ведущей хватало примерно на неделю. Затем она перешла на электронные устройства, но пользовалась ими не долго.

Со временем Ксения Бородина сумела справиться с пагубной зависимостью. Она отметила, что "эта лавочка" для нее давно закрылась. Также знаменитость заявила, что спокойно относится к курящим людям, но ненавидит, когда кто-то курит рядом с ней. Примечательно, что звезда не исключает того, что в будущем может вернуться к вредной привычке.

Напомним, ранее Ксения Бородина призналась в том, что на вынужденном карантине у нее случилась паническая атака. По словам теледивы, спасают ее от этого состояния только общение с мужем и подругами.