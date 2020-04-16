"Готова глотать у мужа и обиды": Бородину унизили за наивность

Ксения Бородина недавно заявила, что жалеет о публичном унижении супруга. Несколько лет назад девушка выкладывала в соцсети доказательства неверности Курбана Омарова.

Звезда отметила, что три месяца не общалась с возлюбленным в период, когда пресса пестрила доказательствами его измен. По прошествии лет теледива считает, что ее специально накручивали. Она заявила, что "доказательства", которые ей присылали, так и не подтвердились. Ксения Бородина хотела бы вернуть время назад, чтобы не выносить семейные проблемы на всеобщее обозрение.

Блогер Лена Миро не оставила без внимания умозаключение светской львицы. Женщина заявила, что "известного дрессировщика кота Шантика" не ловили с чужими девушками разве что ленивые. Она не понимает, зачем Ксения пытается оправдать неверного мужа. По мнению журналистки, Бородина выбрала то же, что и большинство других "баб-терпил". Как ехидно отметила Лена Миро, если супруг, "перепачканный выделениями" сомнительных личностей, говорит, что не изменял, верить нужно именно ему.

"Униженная Бородавка готова глотать у мужа и обиды", – язвит блогер.

Впрочем, женщина уверена, что не все партнеры изменяют своим женам. Правда, как считает журналистка, Ксения никогда не познает такого парня. "Порядочный мужчина Бородавкой побрезгует", – уверена Миро.



