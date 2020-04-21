"Готовься": Бородина предостерегла Бузову от свадьбы с кавказцем

Онлайн-встреча с коллегой по шоу "Дом-2" распалила интерес поклонников к вопросу семейного будущего артистов. Одним из фантов для Ксении Бородиной был тост, который бы та сказала на свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Телеведущая обратилась к парню певицы и отметила, что наконец-то нашелся смельчак, готовый прожить со звездой до конца дней своих. Она посоветовала парню держать Ольгу почаще дома. "Удачи тебе, Давид, а главное, терпения", – добавила Ксения Бородина.
Давид Манукян (DAVA) начал ухаживать за певицей около года назад. Однако официально пара подтвердила отношения лишь в прошлом декабре. Молодые люди уже живут вместе, а также работают над совместными проектами.
Общественность следит за развитием отношений пары и ждет скорой помолвки. Ольга Бузова лишь подливает масла в огонь. Например, в одном из последних интервью на вопрос, когда свадьба, провокационно выпалила: "А может, мы уже поженились?"
Правда, Ксения Бородина предостерегла подругу от брака с восточным мужчиной – как известно, Манукян по национальности армянин. Да и ведущая "Дома-2" знает, о чем говорит, ведь ее супруг Курбан Омаров – дагестанец. Как отметила звезда, после ЗАГСа ей пришлось принять правила игры мужа. Например, ей приходится во многом подчиняться, самой заправлять постель, готовить национальные блюда и отказываться от дружбы с противоположным полом.
"Оль, знай, если выйдешь замуж за кавказского мужчину, то готовься", – заметила Ксения Бородина.
Популярные темы форума
Ненавижу
Что будет дальше трудно даже представить
Любимая российская актриса
Родители должны детям?
Пропускная система в Москве
Родила от сожителя
Не верю в себя
Самая красивая часть в мужчине
Стала бабушкой в 36
Куда бы вы сейчас хотели поехать?