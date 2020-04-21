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"Готовься": Бородина предостерегла Бузову от свадьбы с кавказцем

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ww.globallookpress.com
Накануне вечером в "Инстаграм" Ольги Бузовой прошел прямой эфир в компании Ксении Бородиной. Девушки выполняли различные шутливые задания, а также беседовали по душам.
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Онлайн-встреча с коллегой по шоу "Дом-2" распалила интерес поклонников к вопросу семейного будущего артистов. Одним из фантов для Ксении Бородиной был тост, который бы та сказала на свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Телеведущая обратилась к парню певицы и отметила, что наконец-то нашелся смельчак, готовый прожить со звездой до конца дней своих. Она посоветовала парню держать Ольгу почаще дома. "Удачи тебе, Давид, а главное, терпения", – добавила Ксения Бородина.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Давид Манукян (DAVA) начал ухаживать за певицей около года назад. Однако официально пара подтвердила отношения лишь в прошлом декабре. Молодые люди уже живут вместе, а также работают над совместными проектами.

Общественность следит за развитием отношений пары и ждет скорой помолвки. Ольга Бузова лишь подливает масла в огонь. Например, в одном из последних интервью на вопрос, когда свадьба, провокационно выпалила: "А может, мы уже поженились?"

Правда, Ксения Бородина предостерегла подругу от брака с восточным мужчиной – как известно, Манукян по национальности армянин. Да и ведущая "Дома-2" знает, о чем говорит, ведь ее супруг Курбан Омаров – дагестанец. Как отметила звезда, после ЗАГСа ей пришлось принять правила игры мужа. Например, ей приходится во многом подчиняться, самой заправлять постель, готовить национальные блюда и отказываться от дружбы с противоположным полом.

"Оль, знай, если выйдешь замуж за кавказского мужчину, то готовься", – заметила Ксения Бородина.

Автор: 21 апреля 2020, 17:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Чем же <цензура> Бузова будет кормить Дави? Все её проекты из за гупости не пошсли потому что таких недоразвитых ,не хотят видеть Она у Стоянова не задержалась, в шоу Степанеко вообще её не взяли ,с такой дебильной мордой не берут, Хватит дуру в шоу Бабий бунт"
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