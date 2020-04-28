"Нечем заняться": Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста

Петицию с требованием лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана подписали почти 40 тысяч человек. Однако сам актер считает, что его уже давно наказали.

В 2002 году Марат Башаров стал лауреатом Государственной премии России, а через десять лет – заслуженным артистом Республики Татарстан. Однако заслуги актера были признаны еще до того, как вся страна узнала о насилии в его семьях. Недавно Башаров стал героем передачи "Секрет на миллион", где Лере Кудрявцевой он рассказал, как и когда поднимал руку на своих жен. Пользователи Сети взбунтовались, устроили разнос в инстаграм-аккаунте Марата, а также создали петицию о лишении актера почетного звания.

Башаров решил отреагировать на происходящее в интернете. Сам актер считает, что людям просто скучно на карантине, поэтому готовы делать все, что угодно. Также, по мнению Марата, не им решать, достоин ли он звания, а тем, кто награждал. Тем более, за последние два года он уже лишился многих работ.

"Меня давно наказали. Но, видимо, люди, подписывающие эту петицию, считают себя вершителями судеб. Им, действительно, нечем заняться", – цитирует StarHit Башарова.

Напомним, что недавно актер съязвил во время обращения к подписчикам. Он назвал своего сына плодом любви насильника и жертвы насилия.