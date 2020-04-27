Башаров назвал своего сына плодом любви насильника

Марат Башаров попросил пользователей Сети не писать оскорбительные комментарии под семейными снимками и видео. Актер считает, что негатив не должен касаться его наследника.

Репутация Марата Башарова пошатнулась несколько лет назад, когда общественность узнала о домашнем насилии в его семье. Актер поднимал руку на свою экс-супругу Елизавету Шевыркову. Он долго подвергался критике и различной травле со стороны пользователей Сети. Однако со временем про Башарова стали забывать. И вот недавно актер вновь заговорил о непростой семейной жизни. Марат на всю страну в программе "Секрет на миллион" рассказал, как избивал не только Шевыркову, но и других своих жен.

Это привело к очередной волне гнева со стороны общественности. Под публикациями в инстаграм-аккаунте Башарова вновь стали появляться оскорбительные комментарии. Нелестные слова пользователи Сети пишут даже под снимками сына Марата. Актер был вынужден записать обращение к аудитории. Он попросил не оставлять злые комментарии под фотографиями и видео, где запечатлен Марсель. Однако от язвительных формулировок Башаров не отказался.

"Могли бы вы свои мнения, комментарии не писать на страничке, где фотографии Марселя, плода любви насильника и жертвы насилия?", – сказал Марат.

Однако актер отметил, что это можно делать под любыми другими постами, которые не касаются его сына.

Напомним, недавно появилась информация о возможном лишении Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана. Поводом стало все то же интервью для канала НТВ.