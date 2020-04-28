Как звезды зарабатывают на карантине

В период эпидемии коронавируса в России представители шоу-бизнеса остались без работы. Однако многие не растерялись и взяли пример с Любови Успенской, которая решила подрабатывать видеопоздравлениями.

Когда королева отечественного шансона сообщила, что готова за деньги записывать видеопоздравления, народ воспринял это негативно. Ряд пользователей Сети не поверили, что певице не хватает на жизнь.

Стало известно, что услуга заказчикам Любови Успенской обходится в 30 тысяч рублей. В нее входит заранее записанный ролик с поздравлением и видеозвонок виновнику торжества. Общаться с именинником артистка готова по 15 минут, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Успешный опыт звезды переняли и другие ее коллеги. Так, поздравление от Прохора Шаляпина стоит 4000 рублей, от актеров Анастасии Самбурской и Павла Деревянко – по 15 000, а Михаил Шуфутинский оценивает свою услугу аж в 200 000 рублей. Актриса и телеведущая Анастасия Макеева берет 1850 рублей. Певцы Найк Борзов, Пьер Нарцисс, Кирилл Андреев ("Иванушки"), Линда, актриса Елена Бирюкова – 5000 рублей.

Как писали "Дни.ру", в Сети активно обсуждают еще одно решение Любови Успенской по поводу заработка – вести торжества в онлайн-формате. Многие уверены, что певица просто "торгует лицом" на фоне ситуации с коронавирусом в России.

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. Согласно оптимистичному прогнозу, стремительное распространение инфекции завершится в начале июня. Сбудется он только в том случае, если врачи не совершат серьезных ошибок, а граждане сократят контакты друг с другом.

