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Алибасов дерзко ответил убитой предательством Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/alibasov_nana
Шумиха вокруг недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Журналистам удалось поговорить с ее мужем, продюсером Бари Алибасовым, чей поступок для женщины оказался предательством. Вот только мужчина утверждает, что действовал по желанию артистки.
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Недавно в интервью Лидия Федосеева-Шукшина сообщила, что из-за слабого здоровья уже составила завещание. Она отписала мужу Бари Алибасову авторские права на интеллектуальную собственность ее покойного супруга, режиссера Василия Шукшина, а также небольшую квартиру в Новой Москве.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Совершенно случайно звезда узнала о том, что продюсер за ее спиной переписал эту недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря, чтобы не платить налоги. Для артистки эта новость стала ударом. Она восприняла действия мужа как предательство. Разгорелся скандал.

Однако Бари Алибасов утверждает, что Лидия Федосеева-Шукшина сама хотела, чтобы эта квартира досталась помощнику. "Это была Лидина воля. Есть документы, ее просьба. Она уговаривала забрать эту квартиру", – дерзко заявил продюсер в ответ на притязания супруги.

Он пояснил, что платит за ремонт и услуги, что эта квартира, несмотря на документы, принадлежит актрисе. Да и вообще, заявил продюсер, он временно переписал недвижимость на помощника.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Между тем ходят слухи, что Бари Алибасов и Сергей Моцарь медленно подбираются к другому жилью – пятикомнатной квартире актрисы Натальи Фатеевой на Фрунзенской набережной. Говорят, Моцарь ей регулярно помогает, как и Федосеевой-Шукшиной.

Фатеева, когда у нее спросили, действительно ли она хочет переписать квартиру на помощника Алибасова, назвала это бредом. С ней солидарен и продюсер. Он рассказал, что давно знаком с актрисой, и именно через него Моцарь сошелся с Фатеевой.

Якобы тот плотно помогает актрисе последние пять-шесть лет. "Он несколько раз в месяц отвозит ее в магазин как персональный водитель, закупает продукты на неделю. Делает это бесплатно", – уверяет Бари Алибасов. По его словам, у Моцаря и мысли нет прибрать к рукам квартиру Фатеевой.

Бари Алибасов считает своего помощника очень добрым человеком. Он отметил, что даже с ним, продюсером, обладающим непростым характером, тот смог найти общий язык. "Сережа – человек уникальный. Я почти не встречал таких людей, как он. Он выстраивает со всеми теплые отношения. И такого хорошего человека облили грязью", – цитирует продюсера сайт "Комсомольская правда".

Автор: 28 апреля 2020, 08:41
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Петух трепливый этот безумный Алибас!!!
А эта <цензура>....ая Шукшиниха - выжившая из ума старуха! Ей место в закрытой клинике - её уже не вылечить!!! Пусть там сидит и своё враньё в мемуарах строчит, дура!!!
Авторские права этому козлу переписала, дебилка!!!! У Шукшина детей не было что-ли?
Почему не детям, а этому пидер....ту, глиномесу, петуху поганому??? Врун!!! Мошенник!!! <цензура>!!! Альфонс мерзкий!!!
Гость
Ответить
Мошенник. Лгун.
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