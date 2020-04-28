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Сраженному страшной болезнью Васильеву нашли замену

Александр Васильев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Выписавшийся на прошлой неделе из больницы в Коммунарке Александр Васильев пока не может работать. В шоу "Модный приговор" на Первом канале его заменит Дмитрий Дибров.
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Коллега заменит ведущего на пять программ. Еще столько же выпусков проведет Валдис Пельш.

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Дмитрий Дибров отметил, что женщина обязана оставаться красивой даже на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Новость о своем назначении шоумен воспринял с энтузиазмом. "Охотно подменю Александра на несколько программ", – цитирует ведущего сайт "Комсомольская правда".

В свою очередь Васильев поблагодарил коллег выручку. Он намерен вплотную заняться своим здоровьем. Съемки новых эпизодов "Модного приговора" пройдут 28 апреля. Компанию Дмитрию Диброву составят Эвелина Хромченко и Юлия Барановская. Последняя заменяет заболевшую COVID-19 Надежду Бабкину.

Напомним, что на прошлой неделе 61-летний Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке. Он лечился от двустороннего воспаления легких. К счастью, подозрение на коронавирус у историка моды не подтвердилось.

Как писали "Дни.ру", Александр Васильев рассказал, что его лечили "химией", ставили капельницы и давали таблетки. "Я очень благодарен врачам, и тому, как они отнеслись ко мне. Я очень счастлив, что легко отделался", – признался шоумен.

Автор: 28 апреля 2020, 08:44
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