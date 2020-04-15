Появились новые данные о состоянии заразившегося Васильева

61-летнего соведущего Надежды Бабкиной в передаче "Модный приговор" Александра Васильева госпитализировали на прошлой неделе. Изначально он отказывался от помощи медиков, но теледоктор Елена Малышева настояла на обратном. В больнице ему поставили диагноз двусторонняя пневмония, которая вполне могла быть вызвана коронавирусом.
Телеведущий сдал тест на COVID-19. Пока Васильев ждал его результатов, он успокаивал поклонников и говорил, что чувствует себя хорошо.
Рассказать подробнее о самочувствии Александра Александровича решила Арина Шарапова, которая одно время также являлась ведущей "Модного приговора". Журналистка сообщила, что у историка моды не обнаружили коронавирус. Это он ей сообщил лично во время телефонного разговора.
"Саша Васильев написал, что кислорода у него 97% в легких. Значит, все хорошо", – сказала телеведущая.
Александр Васильев надеется, что в скором времени пойдет на поправку и сможет продолжить сниматься в новых выпусках "Модного приговора".
Недавно телеведущий сообщил о состоянии Надежды Бабкиной. Он рассказал, что артистка очень слаба и не может говорить.
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