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Дек. 8, 2017
просмотры: 123

59-летний Александр Васильев вернул молодость

567

Всемирно известный историк моды празднует 8 декабря день рождения. Талантам Александра Васильева можно только позавидовать. Искусствовед, коллекционер, декоратор интерьеров, театральный художник, автор книг и статей, лектор, телеведущий, почетный член Российской академии художеств, основатель международной интерьерной премии "Лилии Александра Васильева", – сложно поверить, что все это – об одном человеке. Важно отметить, что, судя по тому, как выглядит именинник, годы над ним не властны.

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