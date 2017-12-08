59-летний Александр Васильев вернул молодость

Всемирно известный историк моды празднует 8 декабря день рождения. Талантам Александра Васильева можно только позавидовать. Искусствовед, коллекционер, декоратор интерьеров, театральный художник, автор книг и статей, лектор, телеведущий, почетный член Российской академии художеств, основатель международной интерьерной премии "Лилии Александра Васильева", – сложно поверить, что все это – об одном человеке. Важно отметить, что, судя по тому, как выглядит именинник, годы над ним не властны.
Их жизнь была в кайф только на экране
Из-за пожаров в штате были эвакуированы около 200 тысяч человек
"Яндекс.Музыка" назвала самые любимые песни россиян
Поющая ведущая выступила в СК "Олимпийский"
Прославленная фигуристка появилась на мероприятии в сопровождении наследниц
Российские спортсмены пострадали из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ
Победительницей конкурса "Миссис Москва" в 2017 году стала Яна Степанова
Мероприятие призвано помочь детям
Артистки вышли на сцену в красивых нарядах
Съемки "Песни года" не обошлись без сюрпризов
Юморист высказался о скандале
Мария Политова сбежала к бывшему любовнику
Певица исполнила знаменитую песню "Хит-парад"
Бизнесмен обратился в организацию с открытым письмом