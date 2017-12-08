59-летний Александр Васильев вернул молодость

Всемирно известный историк моды празднует 8 декабря день рождения. Талантам Александра Васильева можно только позавидовать. Искусствовед, коллекционер, декоратор интерьеров, театральный художник, автор книг и статей, лектор, телеведущий, почетный член Российской академии художеств, основатель международной интерьерной премии "Лилии Александра Васильева", – сложно поверить, что все это – об одном человеке. Важно отметить, что, судя по тому, как выглядит именинник, годы над ним не властны.