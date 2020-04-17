"О выписке пока не думаю": Васильев сообщил результаты теста на коронавирус

Историк моды Александр Васильев решил поделиться с поклонниками, как он проводит время в больнице. Телеведущий туда попал с двухсторонним воспалением легких.

На прошлой неделе стало известно, что ведущий передачи "Модный приговор" Александр Васильев попал в больницу в Коммунарку с двухсторонней пневмонией, которая могла быть вызвана коронавирусной инфекцией. Историку моды пришлось сдавать тесты на COVID-19, оба результата оказались отрицательными. Сейчас он продолжает проходить лечения, рассказывая народу о днях, проведенных в палате.

Васильев сделал новую публикацию в своем инстаграм-аккаунте. Он отметил, что ему все время хочется спать, у телеведущего началась апатия.

"Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами", – написал он.

Врачи уверяют Александра Александровича, это естественная реакция организма. Здоровье укрепляется во сне. Также у историка моды пропадает аппетит. Правда, этому факту он, скорее, обрадовался. Васильев надеется сбросить несколько килограммов, находясь на лечении.

Внимание телеведущему оказывают сотрудники Первого канала. Они передачи корзину с фруктами, чему он был крайне рад, ведь меню в больнице не разнообразное. За поддержку Васильев также поблагодарил поклонников, которые пишут ему каждый день.

"О выписке пока не думаю", – добавил Александр Александрович. Он лишь предполагает, что покинет больницу не раньше Пасхи. А пока он смотрит фильмы, слушает музыку и придумывает новые посты для инстаграм-аккаунта.