В разборках Муцениеце и Прилучного поставлена точка

Новостью о звездной семье поделилась близкая знакомая актеров. По ее словам, все договоренности о разделе имущества между ними уже достигнуты.
Павел Прилучный планирует жить в доме в Подмосковье, а Агата Муцениеце с детьми будут туда приезжать. Сама же Муцениеце артистка будет жить в квартире в Москве, сообщает Teleprogramma.pro. Примечательно, что об алиментах речь не идет, поскольку артист обеспечивает детей материально.
Похоже, что расставание Павла Прилучного с Агатой Муцениеце пошло ей на пользу. Она получила работу на Первом канале, стала участницей шоу на телеканале "Россия 1", а также получила предложение на участие в интересном интернет-проекте.
Напомним, что недавно Агата Муцениеце оказалась в центре громкого скандала. Она рассталась с мужем Павлом Прилучным. Ходили слухи, что возлюбленный пристрастился к спиртному и стал бить актрису. Многочисленные попытки решить все миром и начать заново ни к чему хорошему не привели.
Как писали "Дни.ру", ранее Агата Муцениеце призналась, что все еще испытывает теплые чувства к Павлу Прилучному, и даже готова его простить. По словам актрисы, иногда ей хочется ему позвонить и придумать оправдание.
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