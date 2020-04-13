Дочь Барановской пошла по стопам оскандалившейся наследницы Алсу

Дочь телеведущей Юлии Барановский и футболиста Андрея Аршавина 11-летняя Яна покоряет танцевальный проект "Dance Революция". Зрители уже задумались о честности шоу.

Зрители не успели забыть провал Первого канала в финале шоу "Голос.Дети", где первое место присудили победительнице нечестного голосования, дочери певицы Алсу, Микелле Абрамовой, как продюсеры "главной кнопки страны" снова рискуют нарваться на скандал. В новом проекте "Dance Революции" приняла участие Яна Аршавина – наследница Юлии Барановской и Андрея Аршавина. Очевидно, за дочерью звездных персон общественность будет следить пристальнее всего. А спрашивать в случае чего будут с членов жюри танцевального конкурса – Аллы Сигаловой, Веры Брежневой и Сергея Полунина.

Благодаря выступлению Яны зрители узнали, что девочка пластичная, отлично чувствует музыку. Для демонстрации своих талантов конкурсантка выбрала хип-хоп. Она станцевала под песню "Кружит" Монатика. Номер Аршавиной очень понравился членам жюри. Брежнева не смогла усидеть на месте во время выступления и двигалась под песню земляка. Когда Яна закончила, слово взяла Алла Сигалова. Хореограф отметила, что юная танцовщица индивидуальна в своем амплуа.

Аршавина начала заниматься танцами в пять лет. Она уже успела принять участие в различных концертах и конкурсах. Юлия Барановская поддерживает наследницу. Телеведущая публикует танцевальные номера Яны в своем инстаграм-аккаунте, заставляя поклонников обратить внимание на ее дочь.

Отметим, что съемки проекта "Dance Революция" приостановлены из-за пандемии коронавируса. Команда Первого канала подготовила к эфиру лишь второй этап шоу "Поединки", однако полуфинал и финал танцевального конкурса не был отснят. Требующиеся для работы над проектом специалисты из Канады не могут вылететь в Россию. Кроме того, Алла Сигалова сейчас находится на карантине.