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Везде Аршавин: Ургант прилюдно высмеял Барановскую

Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Юлия Барановская стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". Телеведущая рассказала о своей новой книге, однако нарвалась на насмешливые замечания со стороны хозяина передачи.
прочитано 740 раз

Юлия Барановская за достаточно короткий срок стала одной из популярных телеведущих в России. Расставшись с Андреем Аршавиным, она сумела сделать карьеру и теперь сама обеспечивает детей. Звезда Первого канала также пишет книги и рассказывает о трудностях, с которыми столкнулась в жизни.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Несколько лет назад в эфире шоу Первого канала первая книга Юлии Барановской была сожжена Александром Цекало, Александром Петровым и Иваном Ургантом. Инцидент телеведущая припомнила последнему на съемках его передачи. Она призналась, что именно после этого решила написать вторую книгу.

Барановская показала экземпляр Урганту, однако тот, листая страницы, посмеялся над ней. "Я прорыдала всю ночь", "Матч прошел спокойно", "Андрей как раз был в сборной", – процитировал автора шоумен, намекнув на то, что она никак не может забыть бывшего избранника.

Однако Юлия отметила, что в книге речь идет не только об отношениях, но и о творчестве и воспитании детей. Телеведущая горда тем, что ее произведения популярны у читателей.

Напомним, что Юлия Барановская и Андрей Аршавин расстались в 2013 году после девяти лет отношений. У них есть трое общих детей – 14-летний Артем, 12-летняя Яна и семилетний Арсений.

Автор: 23 апреля 2020, 10:15

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Эта поганка Барановская всерьез уверена в своей значимости...))
1

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