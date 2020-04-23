Везде Аршавин: Ургант прилюдно высмеял Барановскую

Юлия Барановская стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". Телеведущая рассказала о своей новой книге, однако нарвалась на насмешливые замечания со стороны хозяина передачи.

Юлия Барановская за достаточно короткий срок стала одной из популярных телеведущих в России. Расставшись с Андреем Аршавиным, она сумела сделать карьеру и теперь сама обеспечивает детей. Звезда Первого канала также пишет книги и рассказывает о трудностях, с которыми столкнулась в жизни.

Несколько лет назад в эфире шоу Первого канала первая книга Юлии Барановской была сожжена Александром Цекало, Александром Петровым и Иваном Ургантом. Инцидент телеведущая припомнила последнему на съемках его передачи. Она призналась, что именно после этого решила написать вторую книгу.

Барановская показала экземпляр Урганту, однако тот, листая страницы, посмеялся над ней. "Я прорыдала всю ночь", "Матч прошел спокойно", "Андрей как раз был в сборной", – процитировал автора шоумен, намекнув на то, что она никак не может забыть бывшего избранника.

Однако Юлия отметила, что в книге речь идет не только об отношениях, но и о творчестве и воспитании детей. Телеведущая горда тем, что ее произведения популярны у читателей.

Напомним, что Юлия Барановская и Андрей Аршавин расстались в 2013 году после девяти лет отношений. У них есть трое общих детей – 14-летний Артем, 12-летняя Яна и семилетний Арсений.